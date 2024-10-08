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Дефицит торгового баланса США в августе снизился сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в августе снизился сильнее прогноза - 08.10.2024, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США в августе снизился сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в августе сократился на 8,5 миллиарда долларов, или на 10,8%, по сравнению с пересмотренным показателем июля, до 70,4 миллиарда... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:39+0300
2024-10-08T15:39+0300
2024-10-08T15:39+0300
экономика
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торговый баланс
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в августе сократился на 8,5 миллиарда долларов, или на 10,8%, по сравнению с пересмотренным показателем июля, до 70,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 70,6 миллиарда долларов с первоначального значения июля в 78,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 78,9 миллиарда долларов.
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сша, торговый баланс
Экономика, США, торговый баланс
Дефицит торгового баланса США в августе снизился сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в августе снизился сильнее прогнозадо $70,4 млрд
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в августе сократился на 8,5 миллиарда долларов, или на 10,8%, по сравнению с пересмотренным показателем июля, до 70,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 70,6 миллиарда долларов с первоначального значения июля в 78,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 78,9 миллиарда долларов.