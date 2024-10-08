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Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо
Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо - 08.10.2024, ПРАЙМ
Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо
Вице-премьер РФ Александр Новак на заседании штаба по рынку нефтепродуктов во вторник обратил внимание на переход с летнего на зимнее дизтопливо: его цены не... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:08+0300
2024-10-08T14:11+0300
экономика
россия
александр новак
дизтопливо
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на заседании штаба по рынку нефтепродуктов во вторник обратил внимание на переход с летнего на зимнее дизтопливо: его цены не должны расти выше инфляции, заявил он."Прошу обратить особое внимание на переход с летнего на зимнее дизельное топливо, торги которым недавно начались, с точки зрения наличия его объёмов и формирования доступных даже для Дальнего Востока цен. Они не должны расти выше инфляции", – приведены слова вице-премьера в сообщении на сайте правительства.
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россия, александр новак, дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, дизтопливо
14:08 08.10.2024 (обновлено: 14:11 08.10.2024)
 
Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо

Новак: цены на зимнее дизтопливо не должны расти выше инфляции

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на заседании штаба по рынку нефтепродуктов во вторник обратил внимание на переход с летнего на зимнее дизтопливо: его цены не должны расти выше инфляции, заявил он.
"Прошу обратить особое внимание на переход с летнего на зимнее дизельное топливо, торги которым недавно начались, с точки зрения наличия его объёмов и формирования доступных даже для Дальнего Востока цен. Они не должны расти выше инфляции", – приведены слова вице-премьера в сообщении на сайте правительства.
 
ЭкономикаРОССИЯАлександр Новакдизтопливо
 
 
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