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Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо

Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо - 08.10.2024, ПРАЙМ

Новак дал поручения по ценам на зимнее дизтопливо

Вице-премьер РФ Александр Новак на заседании штаба по рынку нефтепродуктов во вторник обратил внимание на переход с летнего на зимнее дизтопливо: его цены не... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T14:08+0300

2024-10-08T14:08+0300

2024-10-08T14:11+0300

экономика

россия

александр новак

дизтопливо

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на заседании штаба по рынку нефтепродуктов во вторник обратил внимание на переход с летнего на зимнее дизтопливо: его цены не должны расти выше инфляции, заявил он."Прошу обратить особое внимание на переход с летнего на зимнее дизельное топливо, торги которым недавно начались, с точки зрения наличия его объёмов и формирования доступных даже для Дальнего Востока цен. Они не должны расти выше инфляции", – приведены слова вице-премьера в сообщении на сайте правительства.

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россия, александр новак, дизтопливо