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Глава РЭО оценил успехи России на пути к экономике замкнутого цикла - 08.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава РЭО оценил успехи России на пути к экономике замкнутого цикла
Глава РЭО оценил успехи России на пути к экономике замкнутого цикла - 08.10.2024, ПРАЙМ
Глава РЭО оценил успехи России на пути к экономике замкнутого цикла
Россия находится в самом начале пути к экономике замкнутого цикла, но успехи уже есть: до 30% ПЭТ-упаковки и до 20% стекла изготавливается из вторсырья, заявил... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T16:10+0300
2024-10-08T16:10+0300
экономика
россия
рэо
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия находится в самом начале пути к экономике замкнутого цикла, но успехи уже есть: до 30% ПЭТ-упаковки и до 20% стекла изготавливается из вторсырья, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. "Экономика замкнутого цикла - это потребление вторичного сырья в противовес оригинальному. То, что мы сейчас видим, у нас есть прецеденты: в ПЭТе (пластик полиэтилентерефталат - ред.) замещаем до 30 процентов, в стекле - до 20 процентов. Это как раз признаки экономики замкнутого цикла, но мы находимся в самом начале этого пути", - сказал Буцаев журналистам на полях Российского экологического форума. Российский экологический форум проходит с 7 по 9 октября в главном корпусе СберУниверситета. Главная тема форума - подведение итогов пяти лет с начала реформы обращения с отходами. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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россия, рэо
Экономика, РОССИЯ, РЭО
16:10 08.10.2024
 
Глава РЭО оценил успехи России на пути к экономике замкнутого цикла

РЭО: РФ находится в начале пути к экономике замкнутого цикла, но успехи есть

© РИА Новости . Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой РЭО Д. Буцаевым
Президент РФ В. Путин встретился с главой РЭО Д. Буцаевым - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Павел Быркин
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия находится в самом начале пути к экономике замкнутого цикла, но успехи уже есть: до 30% ПЭТ-упаковки и до 20% стекла изготавливается из вторсырья, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
"Экономика замкнутого цикла - это потребление вторичного сырья в противовес оригинальному. То, что мы сейчас видим, у нас есть прецеденты: в ПЭТе (пластик полиэтилентерефталат - ред.) замещаем до 30 процентов, в стекле - до 20 процентов. Это как раз признаки экономики замкнутого цикла, но мы находимся в самом начале этого пути", - сказал Буцаев журналистам на полях Российского экологического форума.
Российский экологический форум проходит с 7 по 9 октября в главном корпусе СберУниверситета. Главная тема форума - подведение итогов пяти лет с начала реформы обращения с отходами.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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