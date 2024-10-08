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Путин рассказал о преимуществах импортозамещения в России - 08.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин рассказал о преимуществах импортозамещения в России
Путин рассказал о преимуществах импортозамещения в России - 08.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о преимуществах импортозамещения в России
Благодаря импортозамещению российский суверенитет существенно укрепляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T16:45+0300
2024-10-08T16:45+0300
экономика
россия
владимир путин
импортозамещение
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Благодаря импортозамещению российский суверенитет существенно укрепляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет нашей страны", - сказал глава государства, выступая на саммите СНГ в узком составе. Как добавил президент, все это оказывает значительное влияние на российскую экономику, которая находится в условиях сложной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, а также беспрецедентного давления со стороны некоторых стран.
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россия, владимир путин, импортозамещение
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, импортозамещение
16:45 08.10.2024
 
Путин рассказал о преимуществах импортозамещения в России

Путин: импортозамещение идет быстрыми темпами и укрепляет суверенитет России

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Благодаря импортозамещению российский суверенитет существенно укрепляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет нашей страны", - сказал глава государства, выступая на саммите СНГ в узком составе.
Как добавил президент, все это оказывает значительное влияние на российскую экономику, которая находится в условиях сложной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, а также беспрецедентного давления со стороны некоторых стран.
Встреча глав государств-участников СНГ
Путин ожидает рекордных показателей товарооборота России и Армении
14:04
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинимпортозамещение
 
 
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