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Эксперты назвали самые популярные в России электромобили

Эксперты назвали самые популярные в России электромобили - 08.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали самые популярные в России электромобили

Каждый третий электромобиль в России оказался "японцем". Об этом свидетельствуют расчеты "Автостата". | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T12:01+0300

2024-10-08T12:01+0300

2024-10-08T12:01+0300

россия

электромобили

авторынок рф

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Каждый третий электромобиль в России оказался "японцем". Об этом свидетельствуют расчеты "Автостата".Так, отмечается, что лидерами среди наиболее распространенных на российском авторынке марок стали японский Nissan, Zeekr из КНР, немецкие Volkswagen и Audi, американская Tesla, а также произведенные в России Evolute и "Москвич".Согласно данным "Автостата", больше всего в России именно японских электромобилей, численность которых составляет порядка 16,9 тысячи экземпляров. Вторую строку в топе занимают "китайцы" с показателем в 13,8 тысячи. Топ-3 замыкают немецкие электрокары, их численность равна 7,4 тысячи машин.

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россия, электромобили, авторынок рф