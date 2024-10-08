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Эксперты назвали самые популярные в России электромобили
Эксперты назвали самые популярные в России электромобили - 08.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали самые популярные в России электромобили
Каждый третий электромобиль в России оказался "японцем". Об этом свидетельствуют расчеты "Автостата". | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:01+0300
2024-10-08T12:01+0300
2024-10-08T12:01+0300
россия
электромобили
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Каждый третий электромобиль в России оказался "японцем". Об этом свидетельствуют расчеты "Автостата".Так, отмечается, что лидерами среди наиболее распространенных на российском авторынке марок стали японский Nissan, Zeekr из КНР, немецкие Volkswagen и Audi, американская Tesla, а также произведенные в России Evolute и "Москвич".Согласно данным "Автостата", больше всего в России именно японских электромобилей, численность которых составляет порядка 16,9 тысячи экземпляров. Вторую строку в топе занимают "китайцы" с показателем в 13,8 тысячи. Топ-3 замыкают немецкие электрокары, их численность равна 7,4 тысячи машин.
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россия, электромобили, авторынок рф
РОССИЯ, электромобили, авторынок РФ
Эксперты назвали самые популярные в России электромобили
Названы самые популярные марки электрокаров среди россиян
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ.
Каждый третий электромобиль в России оказался "японцем". Об этом свидетельствуют
расчеты "Автостата".
Так, отмечается, что лидерами среди наиболее распространенных на российском авторынке марок стали японский Nissan, Zeekr из КНР, немецкие Volkswagen и Audi, американская Tesla, а также произведенные в России Evolute и "Москвич".
Согласно данным "Автостата", больше всего в России именно японских электромобилей, численность которых составляет порядка 16,9 тысячи экземпляров. Вторую строку в топе занимают "китайцы" с показателем в 13,8 тысячи. Топ-3 замыкают немецкие электрокары, их численность равна 7,4 тысячи машин.
Раскрыто, сколько китайского экспорта электромобилей затронут пошлины ЕС