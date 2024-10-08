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В России назвали "пустой бумажкой" документ ЕС о новом режиме санкций - 08.10.2024, ПРАЙМ
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В России назвали "пустой бумажкой" документ ЕС о новом режиме санкций
В России назвали "пустой бумажкой" документ ЕС о новом режиме санкций - 08.10.2024, ПРАЙМ
В России назвали "пустой бумажкой" документ ЕС о новом режиме санкций
Принятие Советом Европейского союза нового режима антироссийских санкций является пустым решением. Об этом агентству РИА Новости сообщил доцент кафедры... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:29+0300
2024-10-08T14:29+0300
экономика
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европа
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Принятие Советом Европейского союза нового режима антироссийских санкций является пустым решением. Об этом агентству РИА Новости сообщил доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв."Россия в документах ЕС обозначена как главный стратегический противник, если не сказать враг, поэтому они периодически принимают такие решения. Ничего нового за этим не стоит, никак это не отразится ни на нас, ни на них, это просто пустая бумажка", - подчеркнул он.Трухачев добавил, что Евросоюз пытается предложить что-то новое для нанесения России стратегического поражения, но пока что ничего конкретного предпринято не было. По его словам, европейская внешняя политика заточена на конфронтацию с Россией, но в то же время Европа не решится на полное прекращение торговли с государством.Инициатива создания нового режима санкций была предложена лидерами Евросоюза. Ранее ЕС говорил о вмешательстве России, но не предоставил доказательств. После введения 14-го пакета антироссийских санкций в июне, более двух тысяч лиц и организаций попали под ограничения.
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россия, европа, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ
14:29 08.10.2024
 
В России назвали "пустой бумажкой" документ ЕС о новом режиме санкций

Эксперт Трухачёв назвал принятие ЕС нового режима санкций пустым решением

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Принятие Советом Европейского союза нового режима антироссийских санкций является пустым решением. Об этом агентству РИА Новости сообщил доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
"Россия в документах ЕС обозначена как главный стратегический противник, если не сказать враг, поэтому они периодически принимают такие решения. Ничего нового за этим не стоит, никак это не отразится ни на нас, ни на них, это просто пустая бумажка", - подчеркнул он.
Трухачев добавил, что Евросоюз пытается предложить что-то новое для нанесения России стратегического поражения, но пока что ничего конкретного предпринято не было. По его словам, европейская внешняя политика заточена на конфронтацию с Россией, но в то же время Европа не решится на полное прекращение торговли с государством.
Инициатива создания нового режима санкций была предложена лидерами Евросоюза. Ранее ЕС говорил о вмешательстве России, но не предоставил доказательств. После введения 14-го пакета антироссийских санкций в июне, более двух тысяч лиц и организаций попали под ограничения.
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Совет ЕС принял новый режим санкций против России
12:55
 
ЭкономикаРОССИЯЕВРОПАсанкции против РФ
 
 
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