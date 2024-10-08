https://1prime.ru/20241008/fas-852064453.html

ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже

ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже - 08.10.2024, ПРАЙМ

ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ предлагают установить для "Газпрома" норматив минимальных биржевых продаж газа в 10%, для иных... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T17:30+0300

2024-10-08T17:30+0300

2024-10-08T17:31+0300

энергетика

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ предлагают установить для "Газпрома" норматив минимальных биржевых продаж газа в 10%, для иных производителей, занимающих доминирующее положение - в 2%; при достижении этих величин биржевая цена будет признаваться рыночной, следует из проекта совместного приказа ведомств, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "В проекте совместного приказа предусматривается установление минимальных величин реализации природного газа (при достижении которых цена будет признаваться рыночной) в размере 10% - для собственника ЕСГ, 2% - для иных хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение", - говорится в пояснительной записке к документу. Однако там отмечается, что проект "не вводит обязательных требований в части продаж определенных объемов газа на бирже", а устанавливает параметры ликвидности, в соответствии с которыми биржевая цена признается рыночной. "Газпром" - единственный собственник магистральных газопроводов в рамках Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев не раз отмечал причины, которые тормозят развитие биржевых торгов газом. В июне в интервью РИА Новости он заявил, что корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже. Также развитие торгов тормозит и сопротивление компаний-производителей, говорил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф