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ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже - 08.10.2024, ПРАЙМ
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ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже
ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже - 08.10.2024, ПРАЙМ
ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ предлагают установить для "Газпрома" норматив минимальных биржевых продаж газа в 10%, для иных... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T17:30+0300
2024-10-08T17:31+0300
энергетика
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ предлагают установить для "Газпрома" норматив минимальных биржевых продаж газа в 10%, для иных производителей, занимающих доминирующее положение - в 2%; при достижении этих величин биржевая цена будет признаваться рыночной, следует из проекта совместного приказа ведомств, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "В проекте совместного приказа предусматривается установление минимальных величин реализации природного газа (при достижении которых цена будет признаваться рыночной) в размере 10% - для собственника ЕСГ, 2% - для иных хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение", - говорится в пояснительной записке к документу. Однако там отмечается, что проект "не вводит обязательных требований в части продаж определенных объемов газа на бирже", а устанавливает параметры ликвидности, в соответствии с которыми биржевая цена признается рыночной. "Газпром" - единственный собственник магистральных газопроводов в рамках Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев не раз отмечал причины, которые тормозят развитие биржевых торгов газом. В июне в интервью РИА Новости он заявил, что корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже. Также развитие торгов тормозит и сопротивление компаний-производителей, говорил он.
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россия, фас рф
Энергетика, РОССИЯ, ФАС РФ
17:30 08.10.2024 (обновлено: 17:31 08.10.2024)
 
ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже

ФАС и Минэнерго РФ предложили установить норматив продаж газа на бирже

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ предлагают установить для "Газпрома" норматив минимальных биржевых продаж газа в 10%, для иных производителей, занимающих доминирующее положение - в 2%; при достижении этих величин биржевая цена будет признаваться рыночной, следует из проекта совместного приказа ведомств, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"В проекте совместного приказа предусматривается установление минимальных величин реализации природного газа (при достижении которых цена будет признаваться рыночной) в размере 10% - для собственника ЕСГ, 2% - для иных хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение", - говорится в пояснительной записке к документу.
Однако там отмечается, что проект "не вводит обязательных требований в части продаж определенных объемов газа на бирже", а устанавливает параметры ликвидности, в соответствии с которыми биржевая цена признается рыночной.
"Газпром" - единственный собственник магистральных газопроводов в рамках Единой системы газоснабжения (ЕСГ).
Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев не раз отмечал причины, которые тормозят развитие биржевых торгов газом. В июне в интервью РИА Новости он заявил, что корректировка НДПИ на газ, которая дифференцировала ставку налога в зависимости от конечного потребителя, привела к снижению объема торгов газом на бирже. Также развитие торгов тормозит и сопротивление компаний-производителей, говорил он.
 
ЭнергетикаРОССИЯФАС РФ
 
 
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