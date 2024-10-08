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Fesco начнет доставку грузов в страны Персидского залива
Fesco начнет доставку грузов в страны Персидского залива - 08.10.2024, ПРАЙМ
Fesco начнет доставку грузов в страны Персидского залива
Транспортная группа Fesco в октябре 2024 года начнет доставку грузов в страны Персидского залива на базе собственной регулярной линии между портами... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T10:47+0300
2024-10-08T10:47+0300
2024-10-08T10:47+0300
экономика
fesco
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АСТАНА, 8 окт - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco в октябре 2024 года начнет доставку грузов в страны Персидского залива на базе собственной регулярной линии между портами Новороссийска, Индии и ОАЭ, сообщил коммерческий директор "ФЕСКО Интегрированный транспорт" Алексей Кравченко в ходе конференции "#Законтейнерами". "У нас уже подписаны все договоры, и мы уже начинаем работать. Наши партнеры будут своими линиями довозить контейнеры Fesco в Джебель-Али или Нава-Шеву из стран Персидского залива, и далее мы организуем доставку в Новороссийск на собственном флоте. Клиент получает полностью сквозной сервис под коносаментом Fesco, который работает как в импорте, так и в экспорте", - отметил Кравченко. Он добавил, что таким образом Fesco сможет доставлять грузы из портов Кувейта, Катара, Бахрейна. Fesco осуществила первый прямой судозаход в порт Джебель-Али в Дубае в рамках развития морского сервиса FESCO Indian Line West в сентябре текущего года.
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fesco, персидский залив
Экономика, FESCO, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
Fesco начнет доставку грузов в страны Персидского залива
Fesco в октябре начнет доставку грузов в страны Персидского залива
АСТАНА, 8 окт - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco в октябре 2024 года начнет доставку грузов в страны Персидского залива на базе собственной регулярной линии между портами Новороссийска, Индии и ОАЭ, сообщил коммерческий директор "ФЕСКО Интегрированный транспорт" Алексей Кравченко в ходе конференции "#Законтейнерами".
"У нас уже подписаны все договоры, и мы уже начинаем работать. Наши партнеры будут своими линиями довозить контейнеры Fesco в Джебель-Али или Нава-Шеву из стран Персидского залива, и далее мы организуем доставку в Новороссийск на собственном флоте. Клиент получает полностью сквозной сервис под коносаментом Fesco, который работает как в импорте, так и в экспорте", - отметил Кравченко.
Он добавил, что таким образом Fesco сможет доставлять грузы из портов Кувейта, Катара, Бахрейна.
Fesco осуществила первый прямой судозаход в порт Джебель-Али в Дубае в рамках развития морского сервиса FESCO Indian Line West в сентябре текущего года.