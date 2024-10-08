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В Финляндии построят завод производства синтетического авиатоплива - 08.10.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии построят завод производства синтетического авиатоплива
В Финляндии построят завод производства синтетического авиатоплива - 08.10.2024, ПРАЙМ
В Финляндии построят завод производства синтетического авиатоплива
Финская государственная энергетическая компания Fortum и норвежская Norsk e-Fuel планируют построить в Финляндии завод по производству экологичного... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:18+0300
2024-10-08T12:18+0300
финляндия
промышленность
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum и норвежская Norsk e-Fuel планируют построить в Финляндии завод по производству экологичного синтетического авиационного топлива, сообщает Fortum. "Норвежская компания Norsk e-Fuel и компания Fortum договорились о резервировании участка площадью 14 гектаров под завод по производству экологичного синтетического авиационного топлива (eSAF) в порту Раума в Финляндии", - говорится в сообщении на сайте компании. Как уточняет Fortum, это первый проект Norsk e-Fuel за пределами Норвегии. Проект находится на ранней стадии, норвежская компания еще не приняла инвестиционного решения. Годовой объем производства завода может достичь 100 миллионов литров жидкого топлива, сообщает Fortum. Порт Раума имеет выгодное расположение с морским и железнодорожным сообщением. Компания отмечает, что с этим проектом порт может сыграть значительную роль в увеличении поставок синтетического авиационного топлива в Европу. Согласно правилам ЕС, поставщики авиационного топлива должны постепенно увеличивать долю экологичного топлива в аэропортах ЕС, начиная с 1,2% в 2030 году и до 35% к 2050 году, уточняет Fortum.
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финляндия, промышленность
ФИНЛЯНДИЯ, Промышленность
12:18 08.10.2024
 
В Финляндии построят завод производства синтетического авиатоплива

Fortum и Norsk e-Fuel построят завод производства синтетического авиатоплива

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum и норвежская Norsk e-Fuel планируют построить в Финляндии завод по производству экологичного синтетического авиационного топлива, сообщает Fortum.
"Норвежская компания Norsk e-Fuel и компания Fortum договорились о резервировании участка площадью 14 гектаров под завод по производству экологичного синтетического авиационного топлива (eSAF) в порту Раума в Финляндии", - говорится в сообщении на сайте компании.
Как уточняет Fortum, это первый проект Norsk e-Fuel за пределами Норвегии. Проект находится на ранней стадии, норвежская компания еще не приняла инвестиционного решения.
Годовой объем производства завода может достичь 100 миллионов литров жидкого топлива, сообщает Fortum.
Порт Раума имеет выгодное расположение с морским и железнодорожным сообщением. Компания отмечает, что с этим проектом порт может сыграть значительную роль в увеличении поставок синтетического авиационного топлива в Европу.
Согласно правилам ЕС, поставщики авиационного топлива должны постепенно увеличивать долю экологичного топлива в аэропортах ЕС, начиная с 1,2% в 2030 году и до 35% к 2050 году, уточняет Fortum.
 
ФИНЛЯНДИЯПромышленность
 
 
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