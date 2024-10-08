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ЦБ оценил спрос на юаневое фондирование на российском рынке

ЦБ оценил спрос на юаневое фондирование на российском рынке - 08.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил спрос на юаневое фондирование на российском рынке

Спрос на юаневое фондирование на российском рынке оставался в сентябре высоким в условиях падения предложения юаней, а среднедневная ставка по ним равнялась 50% | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T15:27+0300

2024-10-08T15:27+0300

2024-10-08T15:27+0300

банк россии

юань

рынок

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Спрос на юаневое фондирование на российском рынке оставался в сентябре высоким в условиях падения предложения юаней, а среднедневная ставка по ним равнялась 50% против 10,7% в августе, следует из "Обзора рисков финансового рынка", подготовленного ЦБ РФ. "В сентябре на валютном рынке своп спрос на юаневое фондирование оставался на высоком уровне при одновременном снижении предложения юаней на рынке. Объем средств, предоставленных Банком России, ежедневно составлял около 30 миллиардов юаней. После роста вмененных ставок в начале месяца произошло их постепенное снижение, однако в отдельные дни их значения превышали 100% годовых. По итогам месяца среднедневное значение вмененных ставок составило 50,0%, в августе – 10,7%", – говорится в обзоре. ЦБ напомнил, что с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование он повысил процентные ставки на рынке своп по продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Фактическое значение ставки Банка России по иностранной валюте выросло с 7% на начало сентября до 13,5% в конце месяца. К концу месяца ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников. Также ЦБ напомнил, что банкам для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих ограничений целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. "Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - также напомнил регулятор.

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юань, рынок