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СМИ узнали о подготовке французской армии к противостоянию с Россией - 08.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о подготовке французской армии к противостоянию с Россией
СМИ узнали о подготовке французской армии к противостоянию с Россией - 08.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о подготовке французской армии к противостоянию с Россией
Французская армия проведет серию учений, чтобы укрепить свою готовность к возможному конфликту с Россией, передает издание Politico. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:13+0300
2024-10-08T11:13+0300
политика
франция
россия
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Французская армия проведет серию учений, чтобы укрепить свою готовность к возможному конфликту с Россией, передает издание Politico.Одно из учений, под названием Dacian Spring 2025, состоится в Румынии в мае и будет оценивать способность французских войск организовать быструю переброску на восточный фланг НАТО."Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну", — заявил глава сухопутного командования французской армии в Европе генерал Бертран Тужуз.В издании заметили, что в последние годы французские сухопутные войска претерпели глубокую трансформацию, чтобы быть готовыми к конфликтам, подобным украинскому. Французское военное руководство получило новые директивы от НАТО, согласно которым к 2027 году армия должна быть способна развернуть боеспособную дивизию за месяц.Учение Dacian Spring 2025 является частью выполнения этого плана. Министр обороны Франции недавно заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для страны, помимо террористов. Он отметил, что Москва становится более агрессивной против французских вооруженных сил.
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франция, россия
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
11:13 08.10.2024
 
СМИ узнали о подготовке французской армии к противостоянию с Россией

Politico: армию Франции начнут готовить к возможному противостоянию с Россией

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Французская армия проведет серию учений, чтобы укрепить свою готовность к возможному конфликту с Россией, передает издание Politico.
Одно из учений, под названием Dacian Spring 2025, состоится в Румынии в мае и будет оценивать способность французских войск организовать быструю переброску на восточный фланг НАТО.
"Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну", — заявил глава сухопутного командования французской армии в Европе генерал Бертран Тужуз.
В издании заметили, что в последние годы французские сухопутные войска претерпели глубокую трансформацию, чтобы быть готовыми к конфликтам, подобным украинскому. Французское военное руководство получило новые директивы от НАТО, согласно которым к 2027 году армия должна быть способна развернуть боеспособную дивизию за месяц.
Учение Dacian Spring 2025 является частью выполнения этого плана. Министр обороны Франции недавно заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для страны, помимо террористов. Он отметил, что Москва становится более агрессивной против французских вооруженных сил.
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