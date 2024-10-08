https://1prime.ru/20241008/frantsiya-852046581.html
СМИ узнали о подготовке французской армии к противостоянию с Россией
СМИ узнали о подготовке французской армии к противостоянию с Россией - 08.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о подготовке французской армии к противостоянию с Россией
Французская армия проведет серию учений, чтобы укрепить свою готовность к возможному конфликту с Россией, передает издание Politico. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:13+0300
2024-10-08T11:13+0300
2024-10-08T11:13+0300
политика
франция
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c316399ef943e629442286cfab956d5d.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Французская армия проведет серию учений, чтобы укрепить свою готовность к возможному конфликту с Россией, передает издание Politico.Одно из учений, под названием Dacian Spring 2025, состоится в Румынии в мае и будет оценивать способность французских войск организовать быструю переброску на восточный фланг НАТО."Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну", — заявил глава сухопутного командования французской армии в Европе генерал Бертран Тужуз.В издании заметили, что в последние годы французские сухопутные войска претерпели глубокую трансформацию, чтобы быть готовыми к конфликтам, подобным украинскому. Французское военное руководство получило новые директивы от НАТО, согласно которым к 2027 году армия должна быть способна развернуть боеспособную дивизию за месяц.Учение Dacian Spring 2025 является частью выполнения этого плана. Министр обороны Франции недавно заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для страны, помимо террористов. Он отметил, что Москва становится более агрессивной против французских вооруженных сил.
https://1prime.ru/20240914/preduprezhdenie-851568092.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82644/41/826444134_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63332854bfd65693e438b719ce182812.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
СМИ узнали о подготовке французской армии к противостоянию с Россией
Politico: армию Франции начнут готовить к возможному противостоянию с Россией
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Французская армия проведет серию учений, чтобы укрепить свою готовность к возможному конфликту с Россией, передает издание Politico.
Одно из учений, под названием Dacian Spring 2025, состоится в Румынии в мае и будет оценивать способность французских войск организовать быструю переброску на восточный фланг НАТО.
"Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну", — заявил глава сухопутного командования французской армии в Европе генерал Бертран Тужуз.
В издании заметили, что в последние годы французские сухопутные войска претерпели глубокую трансформацию, чтобы быть готовыми к конфликтам, подобным украинскому. Французское военное руководство получило новые директивы от НАТО, согласно которым к 2027 году армия должна быть способна развернуть боеспособную дивизию за месяц.
Учение Dacian Spring 2025 является частью выполнения этого плана. Министр обороны Франции недавно заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для страны, помимо террористов. Он отметил, что Москва становится более агрессивной против французских вооруженных сил.
Во Франции испугались ответных действий России из-за предупреждения Путина