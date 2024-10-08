https://1prime.ru/20241008/gaz-852043031.html

"Отказаться не получается". США сдали Европу Москве

"Отказаться не получается". США сдали Европу Москве - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Отказаться не получается". США сдали Европу Москве

Страны Евросоюза продолжают наращивать импорт российского газа, вопреки санкциям, говорится в материале агентства РИА Новости. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T09:08+0300

2024-10-08T09:08+0300

2024-10-08T09:40+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Страны Евросоюза продолжают наращивать импорт российского газа, вопреки санкциям, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно данным агентства, американский экспорт сократился на треть. В третьем квартале ЕС приобрел 13,3 миллиарда кубометров российского газа, что на 15% больше, чем в прошлом году. Американские поставки составили лишь 9,5 миллиарда кубометров — минимальное значение с конца 2021 года. Норвегия экспортировала 21,7 миллиарда кубометров, но это на 10% меньше, чем в предыдущем квартале. Среди других крупных поставщиков — Алжир и Великобритания.Эксперты полагают, что России далеко до восстановления прежних позиций. Транзит через Украину остается стабильным, но нет устойчивого роста."В данном случает рост чисто номинальный — наша доля рынка увеличилась прежде всего за счет переориентации американских поставок на более выгодное азиатское направление", — объяснил в беседе с изданием директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.Также отмечается, что проблемы с "зеленым курсом" ЕС также усугубляют ситуацию: энергия дорогая, нет стабильности, а утилизация ветрогенераторов вызывает вопросы. Снижение спроса непросто, так как необходимо обеспечивать потребности домохозяйств. Холодная зима может усугубить ситуацию.Хотя многие страны продолжают использовать угольные электростанции, развитие атомной энергии застопорилось. Европа вряд ли сможет полностью полагаться на норвежский газ, поскольку старые месторождения не справляются с растущим спросом, заключили в материале.

https://1prime.ru/20241007/gaz-852039089.html

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