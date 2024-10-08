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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились - 08.10.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 4% – до 438 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T20:09+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 4% – до 438 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 454,8 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 457,7 доллара (+0,3%). Последние фьючерсы торговались по 437,5 доллара (-4,2%), что стало ценовым минимумом вторника. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 456,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.

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