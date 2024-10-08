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Сийярто высказался об остановке транзита газа из России через Украину
Сийярто высказался об остановке транзита газа из России через Украину - 08.10.2024, ПРАЙМ
Сийярто высказался об остановке транзита газа из России через Украину
Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T20:20+0300
2024-10-08T20:20+0300
2024-10-08T20:21+0300
экономика
транзит газа через украину
мнение
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим европейским странам, на которых остановка транзита повлияет больше, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. "Что касается транзита газа через Украину, который, по всей вероятности, будет остановлен - нас это не касается", - сказал Сийярто на пресс-конференции.По его словам, Венгрия получает основную часть российского газа через газопровод "Турецкий поток", благодаря которому "сейчас энергоснабжение страны в безопасности", при том, что от его строительства Будапешт отговаривал ряд союзников, "некоторые более вежливо, а некоторые угрозами". "Нас не интересует, на нас не влияет, к чему придут и к чему не придут Россия и Украина относительно транзита. Есть в центральной Европе страны, для которых это означает проблему. За последние годы Венгрия много инвестировала в газовую инфраструктуру, так что мы, конечно, поможем, кому можно", - отметил Сийярто. Он добавил, что в 2024 году через "Турецкий поток" в Россию уже прибыло более 5,6 миллиарда кубометров газа. Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.
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транзит газа через украину, мнение
Экономика, транзит газа через Украину, мнение
Сийярто высказался об остановке транзита газа из России через Украину
Сийярто: Венгрию не затронет остановка транзита газа из России через Украину
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим европейским странам, на которых остановка транзита повлияет больше, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
"Что касается транзита газа через Украину, который, по всей вероятности, будет остановлен - нас это не касается", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
По его словам, Венгрия получает основную часть российского газа через газопровод "Турецкий поток", благодаря которому "сейчас энергоснабжение страны в безопасности", при том, что от его строительства Будапешт отговаривал ряд союзников, "некоторые более вежливо, а некоторые угрозами".
"Нас не интересует, на нас не влияет, к чему придут и к чему не придут Россия и Украина относительно транзита. Есть в центральной Европе страны, для которых это означает проблему. За последние годы Венгрия много инвестировала в газовую инфраструктуру, так что мы, конечно, поможем, кому можно", - отметил Сийярто.
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились
Он добавил, что в 2024 году через "Турецкий поток" в Россию уже прибыло более 5,6 миллиарда кубометров газа.
Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.