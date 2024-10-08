https://1prime.ru/20241008/gaz-852065977.html

Сийярто высказался об остановке транзита газа из России через Украину

Сийярто высказался об остановке транзита газа из России через Украину - 08.10.2024, ПРАЙМ

Сийярто высказался об остановке транзита газа из России через Украину

Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T20:20+0300

2024-10-08T20:20+0300

2024-10-08T20:21+0300

экономика

транзит газа через украину

мнение

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из РФ через Украину, поставки в основном идут через "Турецкий поток", Будапешт готов помочь другим европейским странам, на которых остановка транзита повлияет больше, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. "Что касается транзита газа через Украину, который, по всей вероятности, будет остановлен - нас это не касается", - сказал Сийярто на пресс-конференции.По его словам, Венгрия получает основную часть российского газа через газопровод "Турецкий поток", благодаря которому "сейчас энергоснабжение страны в безопасности", при том, что от его строительства Будапешт отговаривал ряд союзников, "некоторые более вежливо, а некоторые угрозами". "Нас не интересует, на нас не влияет, к чему придут и к чему не придут Россия и Украина относительно транзита. Есть в центральной Европе страны, для которых это означает проблему. За последние годы Венгрия много инвестировала в газовую инфраструктуру, так что мы, конечно, поможем, кому можно", - отметил Сийярто. Он добавил, что в 2024 году через "Турецкий поток" в Россию уже прибыло более 5,6 миллиарда кубометров газа. Владимир Зеленский в августе заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.

https://1prime.ru/20241008/gaz-852065587.html

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транзит газа через украину, мнение