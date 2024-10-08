https://1prime.ru/20241008/globaltrans--852043163.html
Структура Globaltrans объявила старт выкупа учитываемых в России ГДР
Структура Globaltrans объявила старт выкупа учитываемых в России ГДР - 08.10.2024, ПРАЙМ
Структура Globaltrans объявила старт выкупа учитываемых в России ГДР
Структура Globaltrans объявила старт выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, которые учитываются в российских депозитариях, сообщил оператор. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:08+0300
2024-10-08T09:08+0300
2024-10-08T09:08+0300
россия
globaltrans
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Структура Globaltrans объявила старт выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, которые учитываются в российских депозитариях, сообщил оператор. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку. "Globaltrans Investment PLC сообщает, что ее дочерняя структура, Общество с ограниченной ответственностью "ГТИ ФИНАНС" (Покупатель), объявляет тендерное предложение о выкупе глобальных депозитарных расписок Компании (ISIN US37949E2046), которые учитываются через НРД или СПБ Банк (ГДР, соответствующие критериям выкупа) (Тендерное предложение)", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241007/globaltrans--852034536.html
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россия, globaltrans, гдр
Структура Globaltrans объявила старт выкупа учитываемых в России ГДР
Структура Globaltrans объявила старт выкупа ГДР компании, учитываемых в России
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Структура Globaltrans объявила старт выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, которые учитываются в российских депозитариях, сообщил оператор.
В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку.
"Globaltrans Investment PLC сообщает, что ее дочерняя структура, Общество с ограниченной ответственностью "ГТИ ФИНАНС" (Покупатель), объявляет тендерное предложение о выкупе глобальных депозитарных расписок Компании (ISIN US37949E2046), которые учитываются через НРД или СПБ Банк (ГДР, соответствующие критериям выкупа) (Тендерное предложение)", - говорится в сообщении.
Акционеры Globaltrans одобрили выкуп учитываемых в России ГДР