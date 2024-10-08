https://1prime.ru/20241008/globaltrans--852043163.html

Структура Globaltrans объявила старт выкупа учитываемых в России ГДР

Структура Globaltrans объявила старт выкупа учитываемых в России ГДР - 08.10.2024, ПРАЙМ

Структура Globaltrans объявила старт выкупа учитываемых в России ГДР

Структура Globaltrans объявила старт выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, которые учитываются в российских депозитариях, сообщил оператор. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T09:08+0300

2024-10-08T09:08+0300

2024-10-08T09:08+0300

россия

globaltrans

гдр

https://cdnn.1prime.ru/img/76219/19/762191959_0:244:4689:2881_1920x0_80_0_0_df3e10813d194f731ce90ab3871b5d61.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Структура Globaltrans объявила старт выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, которые учитываются в российских депозитариях, сообщил оператор. В середине сентября компания сообщила, что совет директоров Globaltrans принял решение о выходе на биржу в Астане и делистинге с Лондонской (LSE), Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупит их по цене 520 рублей за расписку. "Globaltrans Investment PLC сообщает, что ее дочерняя структура, Общество с ограниченной ответственностью "ГТИ ФИНАНС" (Покупатель), объявляет тендерное предложение о выкупе глобальных депозитарных расписок Компании (ISIN US37949E2046), которые учитываются через НРД или СПБ Банк (ГДР, соответствующие критериям выкупа) (Тендерное предложение)", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241007/globaltrans--852034536.html

гдр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, globaltrans, гдр