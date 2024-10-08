https://1prime.ru/20241008/google--852062428.html

"Владельцы не контролируют свои гаджеты". Google уличили в шпионаже

"Владельцы не контролируют свои гаджеты". Google уличили в шпионаже - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Владельцы не контролируют свои гаджеты". Google уличили в шпионаже

Смартфоны с операционной системой Android регулярно и в скрытном режиме отправляют на серверы Google данные о геопозиции пользователя, передает сайт агентства... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T16:16+0300

2024-10-08T16:16+0300

2024-10-08T16:16+0300

россия

google

гаджеты

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Смартфоны с операционной системой Android регулярно и в скрытном режиме отправляют на серверы Google данные о геопозиции пользователя, передает сайт агентства новостей в сфере информационной безопасности Cybernews.Эта функция смартфонов с ОС Android была обнаружена в ходе эксперимента. Специалисты Cybernews настроили на смартфоне Google Pixel 9 Pro XL на базе Android "чистый" аккаунт и исследовали входящий и исходящий трафики. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ результате было выявлено, что каждые 15 минут девайс скрытно высылает на серверы Google информацию о пользователе: местоположение, номер телефона, адрес электронной почты, список установленных приложений, телеметрические данные, статистику. Вместе с тем в гаджете была обнаружена функция для удаленного управления. Представитель Cybernews Арас Назаровас, комментируя ситуацию, отметил, что "компания может контролировать настройки и выполнять действия на обычных потребительских устройствах", подчеркнув, что владельцы смартфонов с ОС Android в действительности не могут полностью контролировать свои гаджеты.16:13

https://1prime.ru/20241008/google-play-852057874.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, google, гаджеты