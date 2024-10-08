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"Владельцы не контролируют свои гаджеты". Google уличили в шпионаже - 08.10.2024, ПРАЙМ
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"Владельцы не контролируют свои гаджеты". Google уличили в шпионаже
"Владельцы не контролируют свои гаджеты". Google уличили в шпионаже - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Владельцы не контролируют свои гаджеты". Google уличили в шпионаже
Смартфоны с операционной системой Android регулярно и в скрытном режиме отправляют на серверы Google данные о геопозиции пользователя, передает сайт агентства... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T16:16+0300
2024-10-08T16:16+0300
россия
google
гаджеты
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Смартфоны с операционной системой Android регулярно и в скрытном режиме отправляют на серверы Google данные о геопозиции пользователя, передает сайт агентства новостей в сфере информационной безопасности Cybernews.Эта функция смартфонов с ОС Android была обнаружена в ходе эксперимента. Специалисты Cybernews настроили на смартфоне Google Pixel 9 Pro XL на базе Android "чистый" аккаунт и исследовали входящий и исходящий трафики. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ результате было выявлено, что каждые 15 минут девайс скрытно высылает на серверы Google информацию о пользователе: местоположение, номер телефона, адрес электронной почты, список установленных приложений, телеметрические данные, статистику. Вместе с тем в гаджете была обнаружена функция для удаленного управления. Представитель Cybernews Арас Назаровас, комментируя ситуацию, отметил, что "компания может контролировать настройки и выполнять действия на обычных потребительских устройствах", подчеркнув, что владельцы смартфонов с ОС Android в действительности не могут полностью контролировать свои гаджеты.16:13
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россия, google, гаджеты
РОССИЯ, Google, гаджеты
16:16 08.10.2024
 
"Владельцы не контролируют свои гаджеты". Google уличили в шпионаже

Cybernews: Android-смартфоны скрытно отправляли Google данные о пользователях

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Смартфоны с операционной системой Android регулярно и в скрытном режиме отправляют на серверы Google данные о геопозиции пользователя, передает сайт агентства новостей в сфере информационной безопасности Cybernews.

Эта функция смартфонов с ОС Android была обнаружена в ходе эксперимента. Специалисты Cybernews настроили на смартфоне Google Pixel 9 Pro XL на базе Android "чистый" аккаунт и исследовали входящий и исходящий трафики.
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В результате было выявлено, что каждые 15 минут девайс скрытно высылает на серверы Google информацию о пользователе: местоположение, номер телефона, адрес электронной почты, список установленных приложений, телеметрические данные, статистику. Вместе с тем в гаджете была обнаружена функция для удаленного управления.

Представитель Cybernews Арас Назаровас, комментируя ситуацию, отметил, что "компания может контролировать настройки и выполнять действия на обычных потребительских устройствах", подчеркнув, что владельцы смартфонов с ОС Android в действительности не могут полностью контролировать свои гаджеты.16:13
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