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Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play
Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play - 08.10.2024, ПРАЙМ
Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play
Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play, об этом сообщила компания. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:16+0300
2024-10-08T14:16+0300
россия
лаборатория касперского
google play
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play, об этом сообщила компания. "По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android в настоящее время недоступны в официальном магазине приложений Google Play", - говорится в сообщении компании. При этом в App Store все приложения остались, передает корреспондент РИА Новости. По словам компании, решение Google основано на недавнем запрете правительства США на распространение и продажу продуктов "Лаборатории Касперского". "Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play", - добавили там. По мнению компании, Google избыточно трактует решение министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами страны. Там добавили, что компания обсуждает ситуацию со всеми вовлеченными сторонами. Отмечается, что все приложения, установленные из Google Play на устройства под Android, продолжат нормально работать. Все платные подписки и функции приложений остаются активными, а базы угроз продолжат обновляться, поскольку управление лицензиями и обновлениями вирусных баз происходит через собственную облачную инфраструктуру компании. Однако обновить сами приложения или переустановить их непосредственно из Google Play не получится, заключили там. В июне власти США ввели ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для национальной безопасности США. В июле компания объявила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20-го числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.
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россия, лаборатория касперского, google play
РОССИЯ, Лаборатория Касперского, Google Play
14:16 08.10.2024
 
Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play

Приложения "Лаборатории Касперского" удалили из Google Play

"Лаборатория Касперского"
Лаборатория Касперского
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play, об этом сообщила компания.
"По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android в настоящее время недоступны в официальном магазине приложений Google Play", - говорится в сообщении компании. При этом в App Store все приложения остались, передает корреспондент РИА Новости.
По словам компании, решение Google основано на недавнем запрете правительства США на распространение и продажу продуктов "Лаборатории Касперского". "Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play", - добавили там.
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По мнению компании, Google избыточно трактует решение министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами страны. Там добавили, что компания обсуждает ситуацию со всеми вовлеченными сторонами.
Отмечается, что все приложения, установленные из Google Play на устройства под Android, продолжат нормально работать. Все платные подписки и функции приложений остаются активными, а базы угроз продолжат обновляться, поскольку управление лицензиями и обновлениями вирусных баз происходит через собственную облачную инфраструктуру компании. Однако обновить сами приложения или переустановить их непосредственно из Google Play не получится, заключили там.
В июне власти США ввели ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для национальной безопасности США. В июле компания объявила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20-го числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.
 
РОССИЯЛаборатория КасперскогоGoogle Play
 
 
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