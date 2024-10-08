https://1prime.ru/20241008/ikra-852059865.html

В Рыбном союзе обрадовали россиян информацией о красной икре

В Рыбном союзе обрадовали россиян информацией о красной икре - 08.10.2024, ПРАЙМ

В Рыбном союзе обрадовали россиян информацией о красной икре

Дефицита красной икры на российском рынке, вопреки ранней информации, не ожидается. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T15:13+0300

2024-10-08T15:13+0300

2024-10-08T15:13+0300

россия

рыбный союз

красная икра

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Дефицита красной икры на российском рынке, вопреки ранней информации, не ожидается. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с изданием РБК.Он добавил, что объем вылова рыбы семейства лососевых действительно снизился, но это не скажется на продажах красной икры.Панин также подчеркнул, что союз напротив ожидает переизбыток икры благодаря высоким запасам с 2023 года. По его словам, производство красной икры в 2024 году может составить 11,5 тысячи тонн, в то время как годовой объем потребления россиянами этого продукта составляет примерно 15 тысяч тонн икры.Таким образом глава союза резюмировал, что, хоть объемы производства и не дотягивают до уровня потребления, дефицита не ожидается.Ранее поступила информация о том, что красная икра на рынке России может существенно подорожать к Новому году на фоне ожидаемого дефицита. В Минсельхозе России заявили, что проанализируют ситуацию и примут решение в отношении экспорта этого продукта.

https://1prime.ru/20241007/minselkhoz-852032101.html

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россия, рыбный союз, красная икра