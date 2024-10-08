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В Рыбном союзе обрадовали россиян информацией о красной икре
В Рыбном союзе обрадовали россиян информацией о красной икре - 08.10.2024, ПРАЙМ
В Рыбном союзе обрадовали россиян информацией о красной икре
Дефицита красной икры на российском рынке, вопреки ранней информации, не ожидается. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:13+0300
2024-10-08T15:13+0300
2024-10-08T15:13+0300
россия
рыбный союз
красная икра
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Дефицита красной икры на российском рынке, вопреки ранней информации, не ожидается. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с изданием РБК.Он добавил, что объем вылова рыбы семейства лососевых действительно снизился, но это не скажется на продажах красной икры.Панин также подчеркнул, что союз напротив ожидает переизбыток икры благодаря высоким запасам с 2023 года. По его словам, производство красной икры в 2024 году может составить 11,5 тысячи тонн, в то время как годовой объем потребления россиянами этого продукта составляет примерно 15 тысяч тонн икры.Таким образом глава союза резюмировал, что, хоть объемы производства и не дотягивают до уровня потребления, дефицита не ожидается.Ранее поступила информация о том, что красная икра на рынке России может существенно подорожать к Новому году на фоне ожидаемого дефицита. В Минсельхозе России заявили, что проанализируют ситуацию и примут решение в отношении экспорта этого продукта.
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россия, рыбный союз, красная икра
РОССИЯ, Рыбный союз, красная икра
В Рыбном союзе обрадовали россиян информацией о красной икре
В Рыбном союзе заявили об отсутствии дефицита красной икры в РФ
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ.
Дефицита красной икры на российском рынке, вопреки ранней информации, не ожидается. Об этом рассказал
председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с изданием РБК.
Он добавил, что объем вылова рыбы семейства лососевых действительно снизился, но это не скажется на продажах красной икры.
Панин также подчеркнул, что союз напротив ожидает переизбыток икры благодаря высоким запасам с 2023 года. По его словам, производство красной икры в 2024 году может составить 11,5 тысячи тонн, в то время как годовой объем потребления россиянами этого продукта составляет примерно 15 тысяч тонн икры.
Таким образом глава союза резюмировал, что, хоть объемы производства и не дотягивают до уровня потребления, дефицита не ожидается.
Ранее поступила информация о том, что красная икра на рынке России может существенно подорожать к Новому году на фоне ожидаемого дефицита. В Минсельхозе России заявили, что проанализируют ситуацию и примут решение в отношении экспорта этого продукта.
В Минсельхозе оценят необходимость ограничения экспорта красной икры