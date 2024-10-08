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Российский экспорт в США упал до минимума с 1993 года
Российский экспорт в США упал до минимума с 1993 года - 08.10.2024, ПРАЙМ
Российский экспорт в США упал до минимума с 1993 года
Объем импорта в США товаров из РФ в августе достиг самого низкого значения с 1993 года и составил лишь 84,4 миллиона долларов, свидетельствуют обнародованные во | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T17:05+0300
2024-10-08T17:05+0300
2024-10-08T17:05+0300
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ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Объем импорта в США товаров из РФ в августе достиг самого низкого значения с 1993 года и составил лишь 84,4 миллиона долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные американского бюро статистики. Это является рекордным показателем за более чем 30 лет. В последний раз данное значение находилось на более низкой отметке в феврале 1993 года - тогда объем импорта из России составлял около 78,9 миллиона долларов. Наряду с этим, как следует из данных статистического бюро США, экспорт американских товаров в Россию в августе достиг самого высокого уровня почти за год и составил порядка 54,5 миллиона долларов.
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россия, сша, экспорт
Российский экспорт в США упал до минимума с 1993 года
Импорт в США из РФ в августе упал до самого низкого уровня с 1993 года
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Объем импорта в США товаров из РФ в августе достиг самого низкого значения с 1993 года и составил лишь 84,4 миллиона долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные американского бюро статистики.
Это является рекордным показателем за более чем 30 лет. В последний раз данное значение находилось на более низкой отметке в феврале 1993 года - тогда объем импорта из России составлял около 78,9 миллиона долларов.
Наряду с этим, как следует из данных статистического бюро США, экспорт американских товаров в Россию в августе достиг самого высокого уровня почти за год и составил порядка 54,5 миллиона долларов.
Украина практически на треть нарастила экспорт товаров