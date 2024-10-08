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Фондовые индексы Европы снизились на фоне резкого падения цен на нефть

Фондовые индексы Европы снизились на фоне резкого падения цен на нефть - 08.10.2024, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снизились на фоне резкого падения цен на нефть

Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник в минусе на фоне резкого снижения нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T20:06+0300

2024-10-08T20:06+0300

2024-10-08T20:07+0300

экономика

европа

фондовые индексы европы

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник в минусе на фоне резкого снижения нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 сократился на 1,36% - до 8 190,61 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 7 521,32 пункта, немецкий DAX - на 0,2%, до 19 066,47 пункта. Мировые цены на нефть во вторник падают примерно на 5%, что отразилось на динамике акций крупнейших европейских энергетических компаний. Бумаги BP, Shell и TotalEnergies подешевели на 3,7%, 2,1% и 1,9% соответственно. Снижение немецкого фондового индекса могла сдержать макростатистика по стране, которая оказалась лучше ожиданий. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе увеличился на 2,9% в месячном выражении, в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 0,8%.

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