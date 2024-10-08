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Фондовые индексы Европы снизились на фоне резкого падения цен на нефть
Фондовые индексы Европы снизились на фоне резкого падения цен на нефть - 08.10.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились на фоне резкого падения цен на нефть
Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник в минусе на фоне резкого снижения нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T20:06+0300
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экономика
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фондовые индексы европы
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник в минусе на фоне резкого снижения нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 сократился на 1,36% - до 8 190,61 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 7 521,32 пункта, немецкий DAX - на 0,2%, до 19 066,47 пункта. Мировые цены на нефть во вторник падают примерно на 5%, что отразилось на динамике акций крупнейших европейских энергетических компаний. Бумаги BP, Shell и TotalEnergies подешевели на 3,7%, 2,1% и 1,9% соответственно. Снижение немецкого фондового индекса могла сдержать макростатистика по стране, которая оказалась лучше ожиданий. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе увеличился на 2,9% в месячном выражении, в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 0,8%.
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европа, фондовые индексы европы
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы Европы
Фондовые индексы Европы снизились на фоне резкого падения цен на нефть
Фондовые индексы Европы снизились на фоне резкого падения цен на нефть
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник в минусе на фоне резкого снижения нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 сократился на 1,36% - до 8 190,61 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 7 521,32 пункта, немецкий DAX - на 0,2%, до 19 066,47 пункта.
Мировые цены на нефть во вторник падают примерно на 5%, что отразилось на динамике акций крупнейших европейских энергетических компаний. Бумаги BP, Shell и TotalEnergies подешевели на 3,7%, 2,1% и 1,9% соответственно.
Гонконгский индекс Hang Seng достиг рекорда за 2,5 года
Снижение немецкого фондового индекса могла сдержать макростатистика по стране, которая оказалась лучше ожиданий. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе увеличился на 2,9% в месячном выражении, в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 0,8%.