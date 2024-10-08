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Индия выделит Мальдивам финансовую помощь после скандала из-за "клоуна"
Индия выделит Мальдивам финансовую помощь после скандала из-за "клоуна" - 08.10.2024, ПРАЙМ
Индия выделит Мальдивам финансовую помощь после скандала из-за "клоуна"
Индия согласилась предоставить Мальдивам финансовую помощь в размере 400 миллионов долларов и 30 миллиардов рупий для предотвращения дефолта, передает Financial | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:50+0300
2024-10-08T11:50+0300
2024-10-08T11:50+0300
экономика
индия
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индия согласилась предоставить Мальдивам финансовую помощь в размере 400 миллионов долларов и 30 миллиардов рупий для предотвращения дефолта, передает Financial Times.Это последний финансовый транш, выделенный Нью-Дели в этом году для поддержки экономики Мальдив. Однако, помощь не означает улучшение отношений между двумя странами. Ранее Мальдивские замминистры оскорбили Индийского премьер-министра в социальных сетях, назвав его "клоуном", "террористом" и "марионеткой Израиля".В издании заметили, что Мальдивы вывели военный контингент Индии со своей территории, воплотив предвыборное обещание президента о "выходе Индии". В связи с амбициями Индии стать главным поставщиком безопасности в Индийском океане, она не может отказать Мальдивам в помощи, считает Индрани Багчи, генеральный директор аналитического центра Ananta Centre.
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индия, мальдивы
Экономика, ИНДИЯ, МАЛЬДИВЫ
Индия выделит Мальдивам финансовую помощь после скандала из-за "клоуна"
FT: Индия выделит Мальдивам около 760 млн долларов после скандала из-за "клоуна"
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ.
Индия согласилась предоставить Мальдивам финансовую помощь в размере 400 миллионов долларов и 30 миллиардов рупий для предотвращения дефолта, передает
Financial Times.
Это последний финансовый транш, выделенный Нью-Дели в этом году для поддержки экономики Мальдив. Однако, помощь не означает улучшение отношений между двумя странами. Ранее Мальдивские замминистры оскорбили Индийского премьер-министра в социальных сетях, назвав его "клоуном", "террористом" и "марионеткой Израиля".
В издании заметили, что Мальдивы вывели военный контингент Индии со своей территории, воплотив предвыборное обещание президента о "выходе Индии". В связи с амбициями Индии стать главным поставщиком безопасности в Индийском океане, она не может отказать Мальдивам в помощи, считает Индрани Багчи, генеральный директор аналитического центра Ananta Centre.
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