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"Озон Фармацевтика" объявила о намерении провести IPO на Мосбирже - 08.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Озон Фармацевтика" объявила о намерении провести IPO на Мосбирже
"Озон Фармацевтика" объявила о намерении провести IPO на Мосбирже - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Озон Фармацевтика" объявила о намерении провести IPO на Мосбирже
"Озон Фармацевтика" объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в этом октябре, говорится в сообщении компании. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T11:21+0300
2024-10-08T11:22+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. "Озон Фармацевтика" объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в этом октябре, говорится в сообщении компании. "ПАО "Озон Фармацевтика", один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение… обыкновенных акций… с листингом на Московской бирже… Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года", - сказано в сообщении. Уточняется, что инвесторам предложат акции, которые были выпущены в рамках допэмиссии. Средства, которые будут привлечены в ходе IPO, компания планирует направить на "реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели". Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Группа "Озон фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
11:21 08.10.2024 (обновлено: 11:22 08.10.2024)
 
"Озон Фармацевтика" объявила о намерении провести IPO на Мосбирже

"Озон Фармацевтика" объявила о намерении в октябре провести IPO на Мосбирже

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. "Озон Фармацевтика" объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в этом октябре, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Озон Фармацевтика", один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение… обыкновенных акций… с листингом на Московской бирже… Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года", - сказано в сообщении.
Уточняется, что инвесторам предложат акции, которые были выпущены в рамках допэмиссии. Средства, которые будут привлечены в ходе IPO, компания планирует направить на "реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели".
Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.
Группа "Озон фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржа
 
 
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