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"Дом.РФ" отметил сокращение выдачи ипотеки в России

"Дом.РФ" отметил сокращение выдачи ипотеки в России - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ" отметил сокращение выдачи ипотеки в России

Российские банки в сентябре 2024 года выдали ипотечные кредиты суммарно на 369 миллиардов рублей - на 61% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщается в... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T16:52+0300

2024-10-08T16:52+0300

2024-10-08T16:52+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские банки в сентябре 2024 года выдали ипотечные кредиты суммарно на 369 миллиардов рублей - на 61% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщается в материалах "Дом.РФ". "В сентябре, по предварительным оценкам, выдано 99 тысяч кредитов (-59% к сентябрю 2023 года) на 369 миллиардов рублей (-61%)", - указывается в них. По подсчетам "Дом.РФ", выдача льготной ипотеки в сентябре сократилась в денежном выражении на 66% - до 218 миллиардов рублей, а в количественном - на 70%, до 37,2 тысячи кредитов. В материалах госкомпании также указывается, что с начала года банки выдали ипотеку на 3,95 триллиона рублей, что меньше результата аналогичного периода прошлого года на 28%.

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