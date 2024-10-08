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"Дом.РФ" отметил сокращение выдачи ипотеки в России
"Дом.РФ" отметил сокращение выдачи ипотеки в России - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ" отметил сокращение выдачи ипотеки в России
Российские банки в сентябре 2024 года выдали ипотечные кредиты суммарно на 369 миллиардов рублей - на 61% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщается в... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T16:52+0300
2024-10-08T16:52+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские банки в сентябре 2024 года выдали ипотечные кредиты суммарно на 369 миллиардов рублей - на 61% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщается в материалах "Дом.РФ". "В сентябре, по предварительным оценкам, выдано 99 тысяч кредитов (-59% к сентябрю 2023 года) на 369 миллиардов рублей (-61%)", - указывается в них. По подсчетам "Дом.РФ", выдача льготной ипотеки в сентябре сократилась в денежном выражении на 66% - до 218 миллиардов рублей, а в количественном - на 70%, до 37,2 тысячи кредитов. В материалах госкомпании также указывается, что с начала года банки выдали ипотеку на 3,95 триллиона рублей, что меньше результата аналогичного периода прошлого года на 28%.
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россия, дом.рф, банки, ипотека
Экономика, РОССИЯ, Дом.РФ, Банки, ипотека
"Дом.РФ" отметил сокращение выдачи ипотеки в России
"Дом.РФ": выдача ипотеки в России сократилась в сентябре на 61%
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские банки в сентябре 2024 года выдали ипотечные кредиты суммарно на 369 миллиардов рублей - на 61% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщается в материалах "Дом.РФ".
"В сентябре, по предварительным оценкам, выдано 99 тысяч кредитов (-59% к сентябрю 2023 года) на 369 миллиардов рублей (-61%)", - указывается в них.
По подсчетам "Дом.РФ", выдача льготной ипотеки в сентябре сократилась в денежном выражении на 66% - до 218 миллиардов рублей, а в количественном - на 70%, до 37,2 тысячи кредитов.
В материалах госкомпании также указывается, что с начала года банки выдали ипотеку на 3,95 триллиона рублей, что меньше результата аналогичного периода прошлого года на 28%.