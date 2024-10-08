https://1prime.ru/20241008/isk-852067592.html

Во Франции против Столтенберга готовят новый судебный иск

Во Франции против Столтенберга готовят новый судебный иск - 08.10.2024, ПРАЙМ

Во Франции против Столтенберга готовят новый судебный иск

Французский издатель Патрик Пазен, ранее подавший в суд на экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, готовит против него гражданский иск. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T22:29+0300

2024-10-08T22:29+0300

2024-10-08T22:57+0300

франция

иск

йенс столтенберг

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Французский издатель Патрик Пазен, ранее подавший в суд на экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, готовит против него гражданский иск.Объясняя свои действия, Пазен отметил, что сначала подал иск только от своего имени, а теперь рассчитывает собрать "как можно большее количество людей, граждан стран-членов НАТО, а также граждан России и Украины, поскольку у них есть законное право судить Столтенберга за его ложь".Столтенберг, по убеждению издателя, был должен подтвердить обязательство Североатлантического альянса не расширяться на восток и, следовательно, не стремиться принять в свои ряды Украину, тем самым предотвратив конфликт.Ранее Пазен подал иск против экс-генсека альянса за его участие в разжигании конфликта на Украине в бельгийский суд, а позднее и во французский.

https://1prime.ru/20241004/stoltenberg-852005143.html

франция

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франция, иск, йенс столтенберг