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Во Франции против Столтенберга готовят новый судебный иск - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Во Франции против Столтенберга готовят новый судебный иск
Во Франции против Столтенберга готовят новый судебный иск - 08.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции против Столтенберга готовят новый судебный иск
Французский издатель Патрик Пазен, ранее подавший в суд на экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, готовит против него гражданский иск. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T22:29+0300
2024-10-08T22:57+0300
франция
иск
йенс столтенберг
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Французский издатель Патрик Пазен, ранее подавший в суд на экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, готовит против него гражданский иск.Объясняя свои действия, Пазен отметил, что сначала подал иск только от своего имени, а теперь рассчитывает собрать "как можно большее количество людей, граждан стран-членов НАТО, а также граждан России и Украины, поскольку у них есть законное право судить Столтенберга за его ложь".Столтенберг, по убеждению издателя, был должен подтвердить обязательство Североатлантического альянса не расширяться на восток и, следовательно, не стремиться принять в свои ряды Украину, тем самым предотвратив конфликт.Ранее Пазен подал иск против экс-генсека альянса за его участие в разжигании конфликта на Украине в бельгийский суд, а позднее и во французский.
https://1prime.ru/20241004/stoltenberg-852005143.html
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франция, иск, йенс столтенберг
ФРАНЦИЯ, иск, Йенс Столтенберг
22:29 08.10.2024 (обновлено: 22:57 08.10.2024)
 
Во Франции против Столтенберга готовят новый судебный иск

Французский издатель готовит новый иск против экс-генсека НАТО Столтенберга

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Французский издатель Патрик Пазен, ранее подавший в суд на экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, готовит против него гражданский иск.
Объясняя свои действия, Пазен отметил, что сначала подал иск только от своего имени, а теперь рассчитывает собрать "как можно большее количество людей, граждан стран-членов НАТО, а также граждан России и Украины, поскольку у них есть законное право судить Столтенберга за его ложь".
Столтенберг, по убеждению издателя, был должен подтвердить обязательство Североатлантического альянса не расширяться на восток и, следовательно, не стремиться принять в свои ряды Украину, тем самым предотвратив конфликт.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Столтенберг намекнул Киеву на признание территориальных реалий, пишут СМИ
4 октября, 22:26
Ранее Пазен подал иск против экс-генсека альянса за его участие в разжигании конфликта на Украине в бельгийский суд, а позднее и во французский.
 
ФРАНЦИЯискЙенс Столтенберг
 
 
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