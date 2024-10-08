https://1prime.ru/20241008/it-industriya-852066567.html

В Руссофте призвали повысить требования к разработке ПО

В Руссофте призвали повысить требования к разработке ПО - 08.10.2024, ПРАЙМ

В Руссофте призвали повысить требования к разработке ПО

Российская IT-индустрия испытывает двухкратную нехватку кадров: дефицит специалистов практически равен числу работающих в отрасли, а новым работникам не всегда... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T21:24+0300

2024-10-08T21:24+0300

2024-10-08T21:25+0300

it-сфера

по

дефицит кадров

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российская IT-индустрия испытывает двухкратную нехватку кадров: дефицит специалистов практически равен числу работающих в отрасли, а новым работникам не всегда хватает квалификации для решения задач импортозамещения, нужно сформировать требования к процессу разработки ПО по классам, заявил генеральный директор DZ Systems - член ассоциации "Руссофт" - Дмитрий Завалишин. Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял в августе прошлого года, что дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек. "500-700 тысяч нехватка (дефицит специалистов в отрасли - ред.) по оценке Минцифры, эта нехватка сопоставима с количеством реально работающих в России программистов. То есть нам примерно двукратно не хватает разработчиков. При этом выпуск вузов не только не увеличился, а ухудшился. И про это еще можно отдельно говорить, какие из этих вузов реально производят нормальных разработчиков", - заявил он на пресс-конференции "Руссофт", посвященной будущему российской IT-отрасли. Завалишин выразил мнение, что лишь "5-6 вузов в стране" качественно готовят специалистов, а "дальше начинаются очень спорные вузы, которые готовят очень спорных специалистов, мало того, люди, которые приходят на рынок, подготовлены зачастую странно, есть сервисы, которые учат не программировать, а проходить собеседование". "Из-за этого в IT огромное количество случайных людей, которые разрабатывают софт некачественно. И все это на фоне активного импортозамещения и реальной потребности в большом объеме разработки ПО. Поэтому необходимо сформировать понятия класса критичности ПО, критерии принадлежности к классу и требования к процессу разработки ПО по классам. Это позволит улучшить качество разработки ПО и избежать хаоса", - полагает эксперт. "Может создаться впечатление, и отчасти это правда, что нас спасет ИИ. Но опять же, если плохо поставлена задача, то ИИ ее плохо решит", - добавил он. В свою очередь генеральный директор компании "Диасофт" Александр Глазков обозначил другие причины сложностей в импортозамещении ПО: "Это ограниченность ресурсов организаций, трудоемкость замены системного ПО, риски перехода от проверенных продуктов к новым. Один из возможных путей решения проблем - создание ПАКов (программно-аппаратных комплексов - ред.) и комплексная ответственность разработчиков прикладного ПО за их работу", - полагает он. Как отметил партнер технологической практики "Технологии Доверия" Артем Семенихин, говоря о будущем отрасли, импортозамещение по-прежнему является определяющим направлением развития ПО в России, "но уже в перспективе 5-10 лет мы будем наблюдать "устаканивание" долей основных игроков и формирование стабильного соотношения спроса и предложения". "Мы ожидаем обострение конкуренции в сегменте ERP-систем (системы для автоматизации бизнес-процессов компании - ред.), при этом возвращение иностранных вендоров маловероятно из-за адаптации заказчиков к российским решениям. Технологическим драйвером по-прежнему останется ИИ, с большим акцентом на развитие LLM (большие языковые модели - ред.) и киберфизических систем. В сфере аппаратного обеспечения полное импортозамещение вряд ли будет достигнуто из-за технологической сложности и капиталоемкости процесса, поэтому спрос на параллельный импорт и прямые поставки "железа" сохранится", - считает эксперт.

https://1prime.ru/20240930/ipoteka-851863850.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

it-сфера, по, дефицит кадров