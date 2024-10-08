https://1prime.ru/20241008/it-industriya-852066567.html
В Руссофте призвали повысить требования к разработке ПО
В Руссофте призвали повысить требования к разработке ПО - 08.10.2024, ПРАЙМ
В Руссофте призвали повысить требования к разработке ПО
Российская IT-индустрия испытывает двухкратную нехватку кадров: дефицит специалистов практически равен числу работающих в отрасли, а новым работникам не всегда... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T21:24+0300
2024-10-08T21:24+0300
2024-10-08T21:25+0300
it-сфера
по
дефицит кадров
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российская IT-индустрия испытывает двухкратную нехватку кадров: дефицит специалистов практически равен числу работающих в отрасли, а новым работникам не всегда хватает квалификации для решения задач импортозамещения, нужно сформировать требования к процессу разработки ПО по классам, заявил генеральный директор DZ Systems - член ассоциации "Руссофт" - Дмитрий Завалишин. Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял в августе прошлого года, что дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек. "500-700 тысяч нехватка (дефицит специалистов в отрасли - ред.) по оценке Минцифры, эта нехватка сопоставима с количеством реально работающих в России программистов. То есть нам примерно двукратно не хватает разработчиков. При этом выпуск вузов не только не увеличился, а ухудшился. И про это еще можно отдельно говорить, какие из этих вузов реально производят нормальных разработчиков", - заявил он на пресс-конференции "Руссофт", посвященной будущему российской IT-отрасли. Завалишин выразил мнение, что лишь "5-6 вузов в стране" качественно готовят специалистов, а "дальше начинаются очень спорные вузы, которые готовят очень спорных специалистов, мало того, люди, которые приходят на рынок, подготовлены зачастую странно, есть сервисы, которые учат не программировать, а проходить собеседование". "Из-за этого в IT огромное количество случайных людей, которые разрабатывают софт некачественно. И все это на фоне активного импортозамещения и реальной потребности в большом объеме разработки ПО. Поэтому необходимо сформировать понятия класса критичности ПО, критерии принадлежности к классу и требования к процессу разработки ПО по классам. Это позволит улучшить качество разработки ПО и избежать хаоса", - полагает эксперт. "Может создаться впечатление, и отчасти это правда, что нас спасет ИИ. Но опять же, если плохо поставлена задача, то ИИ ее плохо решит", - добавил он. В свою очередь генеральный директор компании "Диасофт" Александр Глазков обозначил другие причины сложностей в импортозамещении ПО: "Это ограниченность ресурсов организаций, трудоемкость замены системного ПО, риски перехода от проверенных продуктов к новым. Один из возможных путей решения проблем - создание ПАКов (программно-аппаратных комплексов - ред.) и комплексная ответственность разработчиков прикладного ПО за их работу", - полагает он. Как отметил партнер технологической практики "Технологии Доверия" Артем Семенихин, говоря о будущем отрасли, импортозамещение по-прежнему является определяющим направлением развития ПО в России, "но уже в перспективе 5-10 лет мы будем наблюдать "устаканивание" долей основных игроков и формирование стабильного соотношения спроса и предложения". "Мы ожидаем обострение конкуренции в сегменте ERP-систем (системы для автоматизации бизнес-процессов компании - ред.), при этом возвращение иностранных вендоров маловероятно из-за адаптации заказчиков к российским решениям. Технологическим драйвером по-прежнему останется ИИ, с большим акцентом на развитие LLM (большие языковые модели - ред.) и киберфизических систем. В сфере аппаратного обеспечения полное импортозамещение вряд ли будет достигнуто из-за технологической сложности и капиталоемкости процесса, поэтому спрос на параллельный импорт и прямые поставки "железа" сохранится", - считает эксперт.
https://1prime.ru/20240930/ipoteka-851863850.html
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it-сфера, по, дефицит кадров
IT-сфера, ПО, дефицит кадров
В Руссофте призвали повысить требования к разработке ПО
Руссофте призвал усилить требования к разработке ПО и указал на дефицит кадров
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российская IT-индустрия испытывает двухкратную нехватку кадров: дефицит специалистов практически равен числу работающих в отрасли, а новым работникам не всегда хватает квалификации для решения задач импортозамещения, нужно сформировать требования к процессу разработки ПО по классам, заявил генеральный директор DZ Systems - член ассоциации "Руссофт" - Дмитрий Завалишин.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял в августе прошлого года, что дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек.
"500-700 тысяч нехватка (дефицит специалистов в отрасли - ред.) по оценке Минцифры, эта нехватка сопоставима с количеством реально работающих в России программистов. То есть нам примерно двукратно не хватает разработчиков. При этом выпуск вузов не только не увеличился, а ухудшился. И про это еще можно отдельно говорить, какие из этих вузов реально производят нормальных разработчиков", - заявил он на пресс-конференции "Руссофт", посвященной будущему российской IT-отрасли.
Завалишин выразил мнение, что лишь "5-6 вузов в стране" качественно готовят специалистов, а "дальше начинаются очень спорные вузы, которые готовят очень спорных специалистов, мало того, люди, которые приходят на рынок, подготовлены зачастую странно, есть сервисы, которые учат не программировать, а проходить собеседование".
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"Из-за этого в IT огромное количество случайных людей, которые разрабатывают софт некачественно. И все это на фоне активного импортозамещения и реальной потребности в большом объеме разработки ПО. Поэтому необходимо сформировать понятия класса критичности ПО, критерии принадлежности к классу и требования к процессу разработки ПО по классам. Это позволит улучшить качество разработки ПО и избежать хаоса", - полагает эксперт.
"Может создаться впечатление, и отчасти это правда, что нас спасет ИИ. Но опять же, если плохо поставлена задача, то ИИ ее плохо решит", - добавил он.
В свою очередь генеральный директор компании "Диасофт" Александр Глазков обозначил другие причины сложностей в импортозамещении ПО: "Это ограниченность ресурсов организаций, трудоемкость замены системного ПО, риски перехода от проверенных продуктов к новым. Один из возможных путей решения проблем - создание ПАКов (программно-аппаратных комплексов - ред.) и комплексная ответственность разработчиков прикладного ПО за их работу", - полагает он.
Как отметил партнер технологической практики "Технологии Доверия" Артем Семенихин, говоря о будущем отрасли, импортозамещение по-прежнему является определяющим направлением развития ПО в России, "но уже в перспективе 5-10 лет мы будем наблюдать "устаканивание" долей основных игроков и формирование стабильного соотношения спроса и предложения".
"Мы ожидаем обострение конкуренции в сегменте ERP-систем (системы для автоматизации бизнес-процессов компании - ред.), при этом возвращение иностранных вендоров маловероятно из-за адаптации заказчиков к российским решениям. Технологическим драйвером по-прежнему останется ИИ, с большим акцентом на развитие LLM (большие языковые модели - ред.) и киберфизических систем. В сфере аппаратного обеспечения полное импортозамещение вряд ли будет достигнуто из-за технологической сложности и капиталоемкости процесса, поэтому спрос на параллельный импорт и прямые поставки "железа" сохранится", - считает эксперт.