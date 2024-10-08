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Кабмин утвердил режим СЭЗ в отдельных районах приграничья - 08.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кабмин утвердил режим СЭЗ в отдельных районах приграничья
Кабмин утвердил режим СЭЗ в отдельных районах приграничья - 08.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил режим СЭЗ в отдельных районах приграничья
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о распространении на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T10:29+0300
2024-10-08T10:29+0300
экономика
россия
правительство
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о распространении на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей режима свободной экономической зоны, сообщила пресс-служба кабмина. "На отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей будет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Как указано в публикации, участники преференциального режима смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы. "Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами", - добавили в кабмине.
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россия, правительство, сэз
Экономика, РОССИЯ, правительство, СЭЗ
10:29 08.10.2024
 
Кабмин утвердил режим СЭЗ в отдельных районах приграничья

Кабмин утвердил режим свободной экономической зоны в некоторых районах приграничья

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о распространении на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей режима свободной экономической зоны, сообщила пресс-служба кабмина.
"На отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей будет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Как указано в публикации, участники преференциального режима смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы.
"Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами", - добавили в кабмине.
 
ЭкономикаРОССИЯправительствоСЭЗ
 
 
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