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Кабмин утвердил режим СЭЗ в отдельных районах приграничья

Кабмин утвердил режим СЭЗ в отдельных районах приграничья - 08.10.2024, ПРАЙМ

Кабмин утвердил режим СЭЗ в отдельных районах приграничья

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о распространении на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T10:29+0300

2024-10-08T10:29+0300

2024-10-08T10:29+0300

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сэз

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о распространении на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей режима свободной экономической зоны, сообщила пресс-служба кабмина. "На отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей будет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Как указано в публикации, участники преференциального режима смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы. "Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами", - добавили в кабмине.

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россия, правительство, сэз