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"Это капитуляция". Харрис дерзко высказалась об Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
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"Это капитуляция". Харрис дерзко высказалась об Украине
"Это капитуляция". Харрис дерзко высказалась об Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
"Это капитуляция". Харрис дерзко высказалась об Украине
План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по Украине приведет к ее капитуляции. Таким мнением в беседе с каналом CBS поделилась... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T10:17+0300
2024-10-08T10:17+0300
политика
сша
украина
камала харрис
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по Украине приведет к ее капитуляции. Таким мнением в беседе с каналом CBS поделилась вице-президент США Камала Харрис."Он говорит, что может закончить войну в первый же день. Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", — отметила она.Ранее СМИ отмечали, что Трамп также критиковал нынешнюю президентскую администрацию за отказ вести переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса и выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным.Глава российского государства в свою очередь отмечал, что мирных переговоров с Киевом не будет, так их невозможно вести с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, мирные предложения Москвы по урегулированию украинского кризиса остаются в силе, однако переговоров с Киевом на данный момент не будет.
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сша, украина, камала харрис
Политика, США, УКРАИНА, Камала Харрис
10:17 08.10.2024
 
"Это капитуляция". Харрис дерзко высказалась об Украине

Харрис заявила, что план Трампа по Украине приведет к капитуляции Киева

© Фото : Adam Schultz/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© Фото : Adam Schultz/Official White House Photo
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по Украине приведет к ее капитуляции. Таким мнением в беседе с каналом CBS поделилась вице-президент США Камала Харрис.
"Он говорит, что может закончить войну в первый же день. Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", — отметила она.
Ранее СМИ отмечали, что Трамп также критиковал нынешнюю президентскую администрацию за отказ вести переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса и выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным.
Глава российского государства в свою очередь отмечал, что мирных переговоров с Киевом не будет, так их невозможно вести с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, мирные предложения Москвы по урегулированию украинского кризиса остаются в силе, однако переговоров с Киевом на данный момент не будет.
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Вчера, 09:40
 
ПолитикаСШАУКРАИНАКамала Харрис
 
 
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