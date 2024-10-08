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"Это капитуляция". Харрис дерзко высказалась об Украине

"Это капитуляция". Харрис дерзко высказалась об Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Это капитуляция". Харрис дерзко высказалась об Украине

План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по Украине приведет к ее капитуляции. Таким мнением в беседе с каналом CBS поделилась... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T10:17+0300

2024-10-08T10:17+0300

2024-10-08T10:17+0300

политика

сша

украина

камала харрис

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по Украине приведет к ее капитуляции. Таким мнением в беседе с каналом CBS поделилась вице-президент США Камала Харрис."Он говорит, что может закончить войну в первый же день. Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", — отметила она.Ранее СМИ отмечали, что Трамп также критиковал нынешнюю президентскую администрацию за отказ вести переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса и выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным.Глава российского государства в свою очередь отмечал, что мирных переговоров с Киевом не будет, так их невозможно вести с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или создает угрозу объектам атомной энергетики. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, мирные предложения Москвы по урегулированию украинского кризиса остаются в силе, однако переговоров с Киевом на данный момент не будет.

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сша, украина, камала харрис