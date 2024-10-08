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В Болгарии обнаружили "квартал хоббитов"

В Болгарии обнаружили "квартал хоббитов" - 08.10.2024, ПРАЙМ

В Болгарии обнаружили "квартал хоббитов"

При раскопках в Кырджалийской области в Болгарии был обнаружен "квартал хоббитов". Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР). | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T16:20+0300

2024-10-08T16:20+0300

2024-10-08T16:21+0300

болгария

археологические памятники

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. При раскопках в Кырджалийской области в Болгарии был обнаружен "квартал хоббитов". Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).Отмечается, что квартал датируется XIII-XIV веками и напоминает город хоббитов из фильма "Властелин колец". Дома в квартале имеют площадь не более 20 метров, хотя и были рассчитаны на целые семьи.Кроме того, как рассказали археологи, в домах обнаружили кухонную утварь, ручные мельницы, инструменты. По их мнению, здесь жила бедная часть населения Перперикона, которое в то время насчитывала около пяти тысяч человек.Перперикон — древний фракийский город, расположенный в восточных Родопах, в 15 километрах северо-восточнее от города Кырджали, в Болгарии. Расположен на 470-метровом скалистом холме.

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болгария, археологические памятники