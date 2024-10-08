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В России спрогнозировали трехкратный рост рынка кибербезопасности - 08.10.2024, ПРАЙМ
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В России спрогнозировали трехкратный рост рынка кибербезопасности
В России спрогнозировали трехкратный рост рынка кибербезопасности - 08.10.2024, ПРАЙМ
В России спрогнозировали трехкратный рост рынка кибербезопасности
Российский рынок кибербезопасности вырастет почти в 3 раза к 2028 году и достигнет 715 миллиардов рублей - причем отечественные вендоры займут долю более чем в... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:06+0300
2024-10-08T09:07+0300
россия
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский рынок кибербезопасности вырастет почти в 3 раза к 2028 году и достигнет 715 миллиардов рублей - причем отечественные вендоры займут долю более чем в 95%, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Кваша. "Российский рынок кибербезопасности продолжает активно расти, причем темпами, значительно опережающими рост мирового рынка ИБ. Рост объема рынка кибербезопасности в России в следующие 5 лет ожидается со среднегодовым темпом прироста в 23,6%. К 2028 году рынок достигнет 715 миллиардов рублей, на долю российских вендоров будет приходиться более 95% всего объема рынка", - сказала Кваша. Как отметили аналитики центра цифрового развития ЦСР, по результатам 2023 года рынок кибербезопасности России оценивается в 248,5 миллиарда рублей, а за год совокупный прирост составил 28,5%. Среди других вендоров на отечественном рынке лидируют "Лаборатория Касперского" и Positive Technologies. Крупными игроками являются Bi.Zone, ГК "Солар", "Инфотекс", "Код Безопасности" и UserGate. По данным ЦСР, они занимают половину рынка кибербезопасности в России. Что касается рынка средств защиты информации, в 2023 году он рос темпами выше общемировых показателей - составил 182,6 миллиарда рублей с темпом прироста в 27,6%, тогда как во всем мире темпы прироста составляют 15,6%. Сегмент защиты данных, в свою очередь, в 2023 году практически удвоился - он вырос на 93,8%, а его объем составил 23 миллиарда рублей. "Российский рынок продуктов кибербезопасности продолжает активно развиваться, при этом наблюдается довольно существенное замещение зарубежных продуктов отечественными. Это, в том числе, связано с повышение уровня зрелости отечественных решений. В итоге в 2023 году еще усилилось доминирующее положение российских вендоров средств защиты информации, которые заняли уже 89% рынка средств защиты информации (в 2022 году - 70%). Таким образом, по итогам 2023 года иностранные решения в совокупных затратах все еще занимали весомую часть рынка - 11% (в 2022 году - 30%), - отметила Кваша. Рынок услуг в сфере кибербезопасности в России по итогам 2023 года вырос на 31,1% до 65,9 миллиарда рублей. В этом сегменте лидируют компании Bi.Zone, ГК "Солар," ГК Innostage, Jet Infosystems, Positive Technologies. Аналитики ЦСР отметили, что в 2024 году хакеры переходят от массовых кибератак к точечным, подготовленным, нарастает также интенсивность этих атак. "Государство продолжает активно стимулировать развитие отрасли. Потребители на российском рынке постепенно перестраиваются и переходят к внедрению проактивной (результативной) кибербезопасности. Кроме того, вендоры и регуляторы стали активнее применять методики Bug Baunty - поиска уязвимостей за вознаграждение", - добавили в ЦСР.
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россия
РОССИЯ
09:06 08.10.2024 (обновлено: 09:07 08.10.2024)
 
В России спрогнозировали трехкратный рост рынка кибербезопасности

ЦСР: рынок кибербезопасности в РФ к 2028 г вырастет почти втрое

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский рынок кибербезопасности вырастет почти в 3 раза к 2028 году и достигнет 715 миллиардов рублей - причем отечественные вендоры займут долю более чем в 95%, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Кваша.
"Российский рынок кибербезопасности продолжает активно расти, причем темпами, значительно опережающими рост мирового рынка ИБ. Рост объема рынка кибербезопасности в России в следующие 5 лет ожидается со среднегодовым темпом прироста в 23,6%. К 2028 году рынок достигнет 715 миллиардов рублей, на долю российских вендоров будет приходиться более 95% всего объема рынка", - сказала Кваша.
Как отметили аналитики центра цифрового развития ЦСР, по результатам 2023 года рынок кибербезопасности России оценивается в 248,5 миллиарда рублей, а за год совокупный прирост составил 28,5%. Среди других вендоров на отечественном рынке лидируют "Лаборатория Касперского" и Positive Technologies. Крупными игроками являются Bi.Zone, ГК "Солар", "Инфотекс", "Код Безопасности" и UserGate. По данным ЦСР, они занимают половину рынка кибербезопасности в России.
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Что касается рынка средств защиты информации, в 2023 году он рос темпами выше общемировых показателей - составил 182,6 миллиарда рублей с темпом прироста в 27,6%, тогда как во всем мире темпы прироста составляют 15,6%. Сегмент защиты данных, в свою очередь, в 2023 году практически удвоился - он вырос на 93,8%, а его объем составил 23 миллиарда рублей.
"Российский рынок продуктов кибербезопасности продолжает активно развиваться, при этом наблюдается довольно существенное замещение зарубежных продуктов отечественными. Это, в том числе, связано с повышение уровня зрелости отечественных решений. В итоге в 2023 году еще усилилось доминирующее положение российских вендоров средств защиты информации, которые заняли уже 89% рынка средств защиты информации (в 2022 году - 70%). Таким образом, по итогам 2023 года иностранные решения в совокупных затратах все еще занимали весомую часть рынка - 11% (в 2022 году - 30%), - отметила Кваша.
Рынок услуг в сфере кибербезопасности в России по итогам 2023 года вырос на 31,1% до 65,9 миллиарда рублей. В этом сегменте лидируют компании Bi.Zone, ГК "Солар," ГК Innostage, Jet Infosystems, Positive Technologies.
Аналитики ЦСР отметили, что в 2024 году хакеры переходят от массовых кибератак к точечным, подготовленным, нарастает также интенсивность этих атак. "Государство продолжает активно стимулировать развитие отрасли. Потребители на российском рынке постепенно перестраиваются и переходят к внедрению проактивной (результативной) кибербезопасности. Кроме того, вендоры и регуляторы стали активнее применять методики Bug Baunty - поиска уязвимостей за вознаграждение", - добавили в ЦСР.
 
РОССИЯ
 
 
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