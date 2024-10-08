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Отвлекающий маневр. Раскрыто, зачем ЕС нужен конфликт на Украине
Отвлекающий маневр. Раскрыто, зачем ЕС нужен конфликт на Украине - 08.10.2024, ПРАЙМ
Отвлекающий маневр. Раскрыто, зачем ЕС нужен конфликт на Украине
Евросоюз находится в глубоком экономическом и политическом кризисе, и лидеры ЕС пытаются исправить ситуацию с помощью военных действий, пишет катарское издание... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:46+0300
2024-10-08T12:46+0300
2024-10-08T12:46+0300
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Евросоюз находится в глубоком экономическом и политическом кризисе, и лидеры ЕС пытаются исправить ситуацию с помощью военных действий, пишет катарское издание Al Jazeera.ЕС сталкивается с кризисами стоимости жизни, жилищного, миграционного и экономического роста. Крайне правые партии набирают популярность, угрожая сплоченности ЕС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕС поставляет оружие Украине, расширяя его ассортимент. Лидеры ЕС требуют разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия. Со своей стороны, Москва предостерегает от эскалации конфликтаКак отмечается, руководство Евросоюза конфликтом на Украине отвлекает жителей от социальных проблем. По мнению автора, ЕС должен пересмотреть свои политические и экономические стратегии. Неолиберальная политика ЕС, ориентированная на интересы богатых, разрушает экономику и способствует миграции. поэтому Евросоюз должен сосредоточиться на социальных ценностях, демократии с участием населения, плюрализме, благосостоянии, устойчивом росте, мире и сотрудничестве."Это может означать разработку новой формы социализма, которая заменит существующее "неолиберальное бедствие" и поднимет всю Европу", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ес, украина
Отвлекающий маневр. Раскрыто, зачем ЕС нужен конфликт на Украине
Al Jazeera: конфликтом на Украине европейцев отвлекают от реальных проблем
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ.
Евросоюз находится в глубоком экономическом и политическом кризисе, и лидеры ЕС пытаются исправить ситуацию с помощью военных действий, пишет катарское издание Al Jazeera
.
ЕС сталкивается с кризисами стоимости жизни, жилищного, миграционного и экономического роста. Крайне правые партии набирают популярность, угрожая сплоченности ЕС.
ЕС поставляет оружие Украине, расширяя его ассортимент. Лидеры ЕС требуют разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия. Со своей стороны, Москва предостерегает от эскалации конфликта
"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза
Как отмечается, руководство Евросоюза конфликтом на Украине отвлекает жителей от социальных проблем. По мнению автора, ЕС должен пересмотреть свои политические и экономические стратегии. Неолиберальная политика ЕС, ориентированная на интересы богатых, разрушает экономику и способствует миграции. поэтому Евросоюз должен сосредоточиться на социальных ценностях, демократии с участием населения, плюрализме, благосостоянии, устойчивом росте, мире и сотрудничестве.
"Это может означать разработку новой формы социализма, которая заменит существующее "неолиберальное бедствие" и поднимет всю Европу", — делает вывод автор.