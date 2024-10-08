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Банки России в январе-сентябре одобрили 18% заявок на автокредиты

Банки России в январе-сентябре одобрили 18% заявок на автокредиты - 08.10.2024, ПРАЙМ

Банки России в январе-сентябре одобрили 18% заявок на автокредиты

Банками страны одобрялись 18% заявок на автомобильные кредиты в текущем году (с января по сентябрь), причем только 69% из них воплотились в реально полученные... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T06:07+0300

2024-10-08T06:07+0300

2024-10-08T06:07+0300

экономика

банки

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Банками страны одобрялись 18% заявок на автомобильные кредиты в текущем году (с января по сентябрь), причем только 69% из них воплотились в реально полученные ссуды, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным автокредитующих банков и микрофинансовых организаций (МФО), передающих сведения в НБКИ, за первые девять месяцев 2024 года граждане РФ подали 10,1 миллиона заявок на получение автокредита, их которых было одобрено 18,0% заявок. В свою очередь, только 68,9% одобренных заявок реализовались в полученные автокредиты", - сообщается в пресс-релизе. В региональном разрезе наибольшее количество таких заявок было подано в Татарстане (520,6 тысячи), Краснодарском крае (507 тысяч), Московской области (492,9 тысячи единиц), Москве (487,5 тысячи) и Башкирии (417,8 тысячи кредитов). Отмечается также, что самая высокая доля одобренных заявок на автомобильный кредит была отмечена в Татарстане (25,2%), Чувашии (24,6%), Кировской области (22,3%), Удмуртии (22%) и Нижегородской области (21,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 19,3% и 21,7% соответственно. "В 2024 году спрос на автокредиты со стороны граждан находится на высоком уровне... по мере ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, банки и иные кредиторы, специализирующиеся на автокредитовании, снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности... такой унифицированный подход к управлению кредитными рисками ведет к существенным различиям в уровне одобрения кредитных заявок в различных регионах РФ", - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

https://1prime.ru/20240824/kredit-851103075.html

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