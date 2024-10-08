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Куба запросила статус страны-партнера БРИКС - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Куба запросила статус страны-партнера БРИКС
Куба запросила статус страны-партнера БРИКС - 08.10.2024, ПРАЙМ
Куба запросила статус страны-партнера БРИКС
Правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера в письме российскому лидеру Владимиру Путину,... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T06:42+0300
2024-10-08T06:42+0300
куба
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МЕХИКО, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера в письме российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку Россия сейчас председательствует в объединении, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра. "Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга", - написал Перейра в своем блоге в Х. Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли ранее сообщил РИА Новости, что Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы - президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение Путина. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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куба, брикс
КУБА, БРИКС
06:42 08.10.2024
 
Куба запросила статус страны-партнера БРИКС

Куба официально запросила через Россию статус страны-партнера БРИКС

© Unsplash/AXP PhotographyГавана, Куба
Гавана, Куба
© Unsplash/AXP Photography
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МЕХИКО, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера в письме российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку Россия сейчас председательствует в объединении, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра.
"Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга", - написал Перейра в своем блоге в Х.
Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли ранее сообщил РИА Новости, что Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы - президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение Путина.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
"Отвращение к давлению Запада". БРИКС стал глобальным противовесом
6 октября, 10:56
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
 
КУБАБРИКС
 
 
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