https://1prime.ru/20241008/kuba-852041577.html

Куба запросила статус страны-партнера БРИКС

Куба запросила статус страны-партнера БРИКС - 08.10.2024, ПРАЙМ

Куба запросила статус страны-партнера БРИКС

Правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера в письме российскому лидеру Владимиру Путину,... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T06:42+0300

2024-10-08T06:42+0300

2024-10-08T06:42+0300

куба

брикс

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МЕХИКО, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера в письме российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку Россия сейчас председательствует в объединении, сообщил генеральный директор кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлос Перейра. "Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга", - написал Перейра в своем блоге в Х. Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли ранее сообщил РИА Новости, что Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани делегацию из Кубы - президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение Путина. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://1prime.ru/20241006/briks-852016062.html

куба

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куба, брикс