https://1prime.ru/20241008/lavrov-852061285.html

Лавров назвал последствия снятия с Украины запрета бить ракетами по России

Лавров назвал последствия снятия с Украины запрета бить ракетами по России - 08.10.2024, ПРАЙМ

Лавров назвал последствия снятия с Украины запрета бить ракетами по России

Если западные государства снимут с Украины запрет на удары их оружием по российской территории, Москва тут же узнает об этом и даст симметричный ответ. Об этом... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T15:44+0300

2024-10-08T15:44+0300

2024-10-08T15:44+0300

россия

владимир путин

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069411_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_9520acc371ea90bb74b5221fe324fe41.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Если западные государства снимут с Украины запрет на удары их оружием по российской территории, Москва тут же узнает об этом и даст симметричный ответ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.По словам главы российского МИД, в Москве давно перестали отслеживать эту тему, но в случае изменения позиции Запада Россия об этом узнает."Как только, если оно (решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами по России - ред.) будет принято, мы об этом узнаем и схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии", - сказал министр Первому каналу. Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что странам Североатлантического альянса стоит понимать, "с чем они играют", когда обсуждают разрешение Киеву бить по объектам на территории России.

https://1prime.ru/20241007/tramp-852027993.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, сергей лавров, мид