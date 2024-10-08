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Лавров назвал последствия снятия с Украины запрета бить ракетами по России - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Лавров назвал последствия снятия с Украины запрета бить ракетами по России
Лавров назвал последствия снятия с Украины запрета бить ракетами по России - 08.10.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал последствия снятия с Украины запрета бить ракетами по России
Если западные государства снимут с Украины запрет на удары их оружием по российской территории, Москва тут же узнает об этом и даст симметричный ответ. Об этом... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:44+0300
2024-10-08T15:44+0300
россия
владимир путин
сергей лавров
мид
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Если западные государства снимут с Украины запрет на удары их оружием по российской территории, Москва тут же узнает об этом и даст симметричный ответ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.По словам главы российского МИД, в Москве давно перестали отслеживать эту тему, но в случае изменения позиции Запада Россия об этом узнает."Как только, если оно (решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами по России - ред.) будет принято, мы об этом узнаем и схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии", - сказал министр Первому каналу. Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что странам Североатлантического альянса стоит понимать, "с чем они играют", когда обсуждают разрешение Киеву бить по объектам на территории России.
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россия, владимир путин, сергей лавров, мид
РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД
15:44 08.10.2024
 
Лавров назвал последствия снятия с Украины запрета бить ракетами по России

Лавров: РФ тут же активирует контрмеры, если Киеву дадут бить ракетами

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Если западные государства снимут с Украины запрет на удары их оружием по российской территории, Москва тут же узнает об этом и даст симметричный ответ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам главы российского МИД, в Москве давно перестали отслеживать эту тему, но в случае изменения позиции Запада Россия об этом узнает.
"Как только, если оно (решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами по России - ред.) будет принято, мы об этом узнаем и схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии", - сказал министр Первому каналу.
Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что странам Североатлантического альянса стоит понимать, "с чем они играют", когда обсуждают разрешение Киеву бить по объектам на территории России.
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РОССИЯВладимир ПутинСергей ЛавровМИД
 
 
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