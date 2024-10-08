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Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД

Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД - 08.10.2024, ПРАЙМ

Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД

Нельзя разговаривать с Россией языком силы, подчеркнул в беседе с агентством РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T09:04+0300

2024-10-08T09:04+0300

2024-10-08T09:04+0300

россия

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нато

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Нельзя разговаривать с Россией языком силы, подчеркнул в беседе с агентством РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.Как добавил замглавы МИД, именно на демонстрацию этого направлены планы России в сфере обороны. По его словам, именно Североатлантический альянс встал на путь конфронтации и отказался от конструктивного диалога."Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих", - заключил Грушко. В этой связи замминистра упомянул, что движение Киева к членству в НАТО нужны лишь для того, чтобы сохранить Украину в качестве наконечника в гибридной войне против России.

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россия, украина, нато