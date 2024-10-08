Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241008/mid-852042668.html
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД - 08.10.2024, ПРАЙМ
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД
Нельзя разговаривать с Россией языком силы, подчеркнул в беседе с агентством РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:04+0300
2024-10-08T09:04+0300
россия
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Нельзя разговаривать с Россией языком силы, подчеркнул в беседе с агентством РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.Как добавил замглавы МИД, именно на демонстрацию этого направлены планы России в сфере обороны. По его словам, именно Североатлантический альянс встал на путь конфронтации и отказался от конструктивного диалога."Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих", - заключил Грушко. В этой связи замминистра упомянул, что движение Киева к членству в НАТО нужны лишь для того, чтобы сохранить Украину в качестве наконечника в гибридной войне против России.
https://1prime.ru/20241007/rezervy-852038946.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
09:04 08.10.2024
 
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД

МИД: разговаривать с Россией языком силы бесперспективно

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Нельзя разговаривать с Россией языком силы, подчеркнул в беседе с агентством РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Как добавил замглавы МИД, именно на демонстрацию этого направлены планы России в сфере обороны. По его словам, именно Североатлантический альянс встал на путь конфронтации и отказался от конструктивного диалога.
"Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих", - заключил Грушко.
В этой связи замминистра упомянул, что движение Киева к членству в НАТО нужны лишь для того, чтобы сохранить Украину в качестве наконечника в гибридной войне против России.
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
В Раде рассказали о сокращении международных резервов Украины
Вчера, 19:26
 
РОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала