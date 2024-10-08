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В Буркина-Фасо объяснили отзыв лицензий на добычу золота у ряда компаний - 08.10.2024, ПРАЙМ
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В Буркина-Фасо объяснили отзыв лицензий на добычу золота у ряда компаний
В Буркина-Фасо объяснили отзыв лицензий на добычу золота у ряда компаний - 08.10.2024, ПРАЙМ
В Буркина-Фасо объяснили отзыв лицензий на добычу золота у ряда компаний
Отзыв властями Буркина-Фасо лицензий у некоторых зарубежных золотодобывающих компаний не касается российских предприятий, в частности, Nordgold продолжает свою... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T15:31+0300
2024-10-08T15:31+0300
буркина-фасо
золото
россия
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Отзыв властями Буркина-Фасо лицензий у некоторых зарубежных золотодобывающих компаний не касается российских предприятий, в частности, Nordgold продолжает свою деятельность, заявил РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа. Ранее президент переходного периода Ибрагим Траоре заявлял, что Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у некоторых зарубежных корпораций, добывающих в стране золото. "На данный момент случаев отзыва лицензий у российской компании нет", - рассказал глава минэнерго агентству. Он добавил, что уже работающей российской компании Nordgold ничего не мешает продолжать свою деятельность. "Более того, Nordgold уже управляет несколькими (объектами - ред.), дела с которыми идут очень хорошо", - подчеркнул министр.
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буркина-фасо, золото, россия
БУРКИНА-ФАСО, золото, РОССИЯ
15:31 08.10.2024
 
В Буркина-Фасо объяснили отзыв лицензий на добычу золота у ряда компаний

Губа: отзыв лицензий на добычу золота в Буркина-Фасо не касается компаний России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Отзыв властями Буркина-Фасо лицензий у некоторых зарубежных золотодобывающих компаний не касается российских предприятий, в частности, Nordgold продолжает свою деятельность, заявил РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа.
Ранее президент переходного периода Ибрагим Траоре заявлял, что Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у некоторых зарубежных корпораций, добывающих в стране золото.
"На данный момент случаев отзыва лицензий у российской компании нет", - рассказал глава минэнерго агентству.
Он добавил, что уже работающей российской компании Nordgold ничего не мешает продолжать свою деятельность.
"Более того, Nordgold уже управляет несколькими (объектами - ред.), дела с которыми идут очень хорошо", - подчеркнул министр.
 
БУРКИНА-ФАСОзолотоРОССИЯ
 
 
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