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В Буркина-Фасо объяснили отзыв лицензий на добычу золота у ряда компаний

В Буркина-Фасо объяснили отзыв лицензий на добычу золота у ряда компаний - 08.10.2024, ПРАЙМ

В Буркина-Фасо объяснили отзыв лицензий на добычу золота у ряда компаний

Отзыв властями Буркина-Фасо лицензий у некоторых зарубежных золотодобывающих компаний не касается российских предприятий, в частности, Nordgold продолжает свою... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T15:31+0300

2024-10-08T15:31+0300

2024-10-08T15:31+0300

буркина-фасо

золото

россия

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Отзыв властями Буркина-Фасо лицензий у некоторых зарубежных золотодобывающих компаний не касается российских предприятий, в частности, Nordgold продолжает свою деятельность, заявил РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа. Ранее президент переходного периода Ибрагим Траоре заявлял, что Буркина-Фасо начала отзывать лицензии на деятельность у некоторых зарубежных корпораций, добывающих в стране золото. "На данный момент случаев отзыва лицензий у российской компании нет", - рассказал глава минэнерго агентству. Он добавил, что уже работающей российской компании Nordgold ничего не мешает продолжать свою деятельность. "Более того, Nordgold уже управляет несколькими (объектами - ред.), дела с которыми идут очень хорошо", - подчеркнул министр.

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буркина-фасо, золото, россия