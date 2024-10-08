https://1prime.ru/20241008/miroporyadok-852053124.html

Превосходство белых и расизм. В Индии осудили основы западного миропорядка

Превосходство белых и расизм. В Индии осудили основы западного миропорядка - 08.10.2024, ПРАЙМ

Превосходство белых и расизм. В Индии осудили основы западного миропорядка

Западный миропорядок не учитывает потребности стран Глобального Юга, и победа Дональда Трампа на выборах в США лишь усугубит эту проблему, считает автор статьи, | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T12:59+0300

2024-10-08T12:59+0300

2024-10-08T13:00+0300

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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Западный миропорядок не учитывает потребности стран Глобального Юга, и победа Дональда Трампа на выборах в США лишь усугубит эту проблему, считает автор статьи, пишет Times of India.Как отмечается, Трампа и его идеологию "Сделать Америку снова великой" поддерживают большинство белых американцев. Иммиграция небелых разобщает США и многие европейские страны, где люди не хотят очередного наплыва приезжих, и Трамп — главный вдохновитель этой ненависти, указывает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМеждународный порядок, основанный на правилах, часто интерпретируется как миропорядок, основанный на превосходстве белых. И если Трамп запретит иммиграцию небелых, то Индия не сможет ничего сделать."Мировой порядок изменится в пользу белых, а страны третьего мира, такие как Индия, будут вынуждены смириться. Почему без малого одному миллиарду позволено диктовать условия семи с лишним миллиардам? Это и есть худшее проявление миноритаризма", — подчеркивается в статье.Автор предполагает, что своим расизмом Трамп лишь добивается избрания, а после победы установит собственный порядок, основанный на правилах, и заставит весь мир его принять. "Индия охотно подчинится. Единственные страны, которые могут оказать сопротивление, — это Китай и Россия", — прогнозирует он.В этих условиях, по его мнению, Индия должна создать новую ось с Китаем и Россией в противовес Западу. Однако Индия не хочет иметь дел с Китаем — обе страны претендуют на лидерство на Глобальном Юге, а Китай экономически намного сильнее Индии и выиграет эту гонку.Будущее Индии зависит от Китая и России, а не от США, подчеркивается в статье. Сейчас Индия является частью альянса QUAD, который США используют для навязывания своих условий. Но лидерам страны пора осознать, что противостояние с Китаем и Россией против Запада — оптимальный способ установления нового мирового порядка, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, индия, дональд трамп, глобальный юг