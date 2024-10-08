Рынок акций на месте

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на закрытии вечерки вновь был выше 2800 п., отклонение понедельника — 0%. По сути, идет боковик, а факторы падения рубля при одновременном ралли нефти, что так важно для экспортно ориентированного российского рынка акций, где большинство экспортеров, компенсируется ожиданиями очередного повышения ключевой ставки ЦБ 25 октября. В ближайшие недели может сохраниться похожая динамика бенчмарка. После снятия монетарной неопределенности в ноябре и до начала зимы индекс может направиться к круглым 3000 п., как бы предвосхищая послабление ДКП 2025 г.Сильнее рынка — бумаги Globaltrans (+2,8%). Корпорация утвердила делистинг с Мосбиржи и выкуп расписок по 520 руб. Курс на бирже подскочил к 510 руб., и это лишь на 2% ниже выкупа — для активных трейдеров это уже не те цифры, чтобы рисковать, а для инвесторов российская биржевая история завершается. Дедлайн выкупа до 6 ноября.Рубль опять упал. Инвалюты переписали годовые максимумы: юань к 13,6, доллар над 96, а евро у 105,3. Девальвация явно затянулась, техническая перегретость инвалют сильная, а ЦБ выходит на рынок продажей валюты по бюджетному правилу с расширенным в 25 раз лимитом. Это факторы за скорейшую коррекцию инвалют, и в октябре есть вероятность увидеть юань на спуске у 13.
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на закрытии вечерки вновь был выше 2800 п., отклонение понедельника — 0%. По сути, идет боковик, а факторы падения рубля при одновременном ралли нефти, что так важно для экспортно ориентированного российского рынка акций, где большинство экспортеров, компенсируется ожиданиями очередного повышения ключевой ставки ЦБ 25 октября. В ближайшие недели может сохраниться похожая динамика бенчмарка. После снятия монетарной неопределенности в ноябре и до начала зимы индекс может направиться к круглым 3000 п., как бы предвосхищая послабление ДКП 2025 г.
Сильнее рынка — бумаги Globaltrans (+2,8%). Корпорация утвердила делистинг с Мосбиржи и выкуп расписок по 520 руб. Курс на бирже подскочил к 510 руб., и это лишь на 2% ниже выкупа — для активных трейдеров это уже не те цифры, чтобы рисковать, а для инвесторов российская биржевая история завершается. Дедлайн выкупа до 6 ноября.
Рубль опять упал. Инвалюты переписали годовые максимумы: юань к 13,6, доллар над 96, а евро у 105,3. Девальвация явно затянулась, техническая перегретость инвалют сильная, а ЦБ выходит на рынок продажей валюты по бюджетному правилу с расширенным в 25 раз лимитом. Это факторы за скорейшую коррекцию инвалют, и в октябре есть вероятность увидеть юань на спуске у 13.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.