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Рынок акций на месте - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций на месте
Рынок акций на месте - 08.10.2024, ПРАЙМ
Рынок акций на месте
Индекс Мосбиржи на закрытии вечерки вновь был выше 2800 п., отклонение понедельника — 0%. По сути, идет боковик, а факторы падения рубля при одновременном ралли | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:39+0300
2024-10-08T09:39+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
рынок
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на закрытии вечерки вновь был выше 2800 п., отклонение понедельника — 0%. По сути, идет боковик, а факторы падения рубля при одновременном ралли нефти, что так важно для экспортно ориентированного российского рынка акций, где большинство экспортеров, компенсируется ожиданиями очередного повышения ключевой ставки ЦБ 25 октября. В ближайшие недели может сохраниться похожая динамика бенчмарка. После снятия монетарной неопределенности в ноябре и до начала зимы индекс может направиться к круглым 3000 п., как бы предвосхищая послабление ДКП 2025 г.Сильнее рынка — бумаги Globaltrans (+2,8%). Корпорация утвердила делистинг с Мосбиржи и выкуп расписок по 520 руб. Курс на бирже подскочил к 510 руб., и это лишь на 2% ниже выкупа — для активных трейдеров это уже не те цифры, чтобы рисковать, а для инвесторов российская биржевая история завершается. Дедлайн выкупа до 6 ноября.Рубль опять упал. Инвалюты переписали годовые максимумы: юань к 13,6, доллар над 96, а евро у 105,3. Девальвация явно затянулась, техническая перегретость инвалют сильная, а ЦБ выходит на рынок продажей валюты по бюджетному правилу с расширенным в 25 раз лимитом. Это факторы за скорейшую коррекцию инвалют, и в октябре есть вероятность увидеть юань на спуске у 13.
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Михаил Зельцер
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
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мнения аналитиков, мосбиржа, рынок
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Рынок
09:39 08.10.2024
 

Рынок акций на месте

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на закрытии вечерки вновь был выше 2800 п., отклонение понедельника — 0%. По сути, идет боковик, а факторы падения рубля при одновременном ралли нефти, что так важно для экспортно ориентированного российского рынка акций, где большинство экспортеров, компенсируется ожиданиями очередного повышения ключевой ставки ЦБ 25 октября. В ближайшие недели может сохраниться похожая динамика бенчмарка. После снятия монетарной неопределенности в ноябре и до начала зимы индекс может направиться к круглым 3000 п., как бы предвосхищая послабление ДКП 2025 г.
Сильнее рынка — бумаги Globaltrans (+2,8%). Корпорация утвердила делистинг с Мосбиржи и выкуп расписок по 520 руб. Курс на бирже подскочил к 510 руб., и это лишь на 2% ниже выкупа — для активных трейдеров это уже не те цифры, чтобы рисковать, а для инвесторов российская биржевая история завершается. Дедлайн выкупа до 6 ноября.
Рубль опять упал. Инвалюты переписали годовые максимумы: юань к 13,6, доллар над 96, а евро у 105,3. Девальвация явно затянулась, техническая перегретость инвалют сильная, а ЦБ выходит на рынок продажей валюты по бюджетному правилу с расширенным в 25 раз лимитом. Это факторы за скорейшую коррекцию инвалют, и в октябре есть вероятность увидеть юань на спуске у 13.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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