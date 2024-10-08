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Мосбиржа предложила участникам рынка версию концепции торгов в выходные

Мосбиржа предложила участникам рынка версию концепции торгов в выходные - 08.10.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа предложила участникам рынка версию концепции торгов в выходные

Московская биржа предложила участникам рынка вторую версию концепции торгов в выходные дни, рассчитывает на их запуск не ранее 2025 года, рассказал журналистам... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T20:07+0300

2024-10-08T20:07+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Московская биржа предложила участникам рынка вторую версию концепции торгов в выходные дни, рассчитывает на их запуск не ранее 2025 года, рассказал журналистам управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин. "Первая версия была максимально простой - это просто отдельный торговый день, но без клиринга на фондовом рынке. Получили определенные от участников вопросы, что это не самая лучшая история, и предложили вторую концепцию, когда торги в выходные дни - это будет дополнительная сессия", - сказал он в кулуарах "IPO Форума". "Почему, по нашему мнению, это лучшая концепция... Во-первых, нам кажется, что это позволяет избежать историю требования по маржинальному закрытию клиентов", - отметил он. По его словам, если выходные признавать отдельным торговым днем, то маржинальное регулирование требует, если клиент пробил уровень маржин колла, обязанности брокера ликвидировать его позицию. "Это большая проблема, потому что, понятно, в выходные дни ликвидность достаточно может быть слабой", - отметил он. "Дополнительная сессия, то есть признание субботы и воскресенья, по сути, единым днем понедельника, по нашему мнению, позволяет не требовать этого - то есть это понедельник, и в соответствии со своими внутренними документами брокер может эту позицию ликвидировать в понедельник, и у него нет обязательств делать это в субботу или в воскресенье", - сказал он. Во-вторых, участник рынка - брокер или банк - сможет подать заявление и не участвовать в торгах в выходные дни, как это сейчас работает в отношении вечерней торговой сессии. "Не хочет участник торговать в вечернюю сессию, он подает заявление и говорит: отключите меня, даже если вдруг я захочу, чтобы я не смог. У нас участники могут подать заявление и не участвовать, допустим, в вечерней торговой сессии. Это позволит сделать то же самое и в отношении выходных", - сказал он, отметив, что предыдущий подход, который признавал выходные отдельными торговыми днями, не позволяет не торговать в отдельные дни. "Планируем начать с очень-очень узких ценовых границ. То есть в принципе ситуация, когда рынок может уехать куда-то совсем далеко, она будет исключена", - отметил он. По его словам, Мосбиржа ожидает позиции регулятора и участников торгов, но запуск торгов в выходные дни состоится не ранее 2025 года. "Не этот год точно. Безусловно, мы будем с участниками обсуждать, чтобы это было не внезапное какое-то решение. Это очень существенное решение для всего рынка, поэтому здесь надо все взвешивать очень внимательно", - заключил Блохин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, торги