https://1prime.ru/20241008/mtor-852050075.html

В ГД призвали рассмотреть создание МТОР в отношении крупных инвестпроектов

В ГД призвали рассмотреть создание МТОР в отношении крупных инвестпроектов - 08.10.2024, ПРАЙМ

В ГД призвали рассмотреть создание МТОР в отношении крупных инвестпроектов

Комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос создания международных ТОР (МТОР) в отношении особо крупных... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T12:45+0300

2024-10-08T12:45+0300

2024-10-08T12:45+0300

экономика

россия

госдума

мтор

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос создания международных ТОР (МТОР) в отношении особо крупных инвестиционных проектов, реализуемых с партнерами из дружественных стран, и проработать изменения в законодательство по снятию избыточных ограничений на получение статуса участника преференциального режима на Курильских островах РФ. "Правительству Российской Федерации… Рассмотреть вопрос о возможности создания международных ТОР в отношении особо крупных инвестиционных проектов (с объемом капитальных вложений не менее 5 миллиардов рублей), реализуемых совместно с партнерами из дружественных стран и находящихся в стадии исполнения", - сказано в проекте рекомендаций участников "круглого стола" о совершенствовании правовых режимов опережающего развития дальневосточных территорий (есть в распоряжении РИА Новости). Также правительству предлагается ускорить подготовку и внесение в Госдуму поправок к проекту федерального закона об установлении правовых основ создания международной территории опережающего развития, исходя из создания на международных ТОР наиболее привлекательных условий ведения бизнеса, с учетом долгосрочной стабилизационной оговорки, определенной уровнем налоговой нагрузки, уровнем платежей за ресурсы и регулированием. Участники круглого стола предлагают правительству рассмотреть вопрос о закреплении на уровне закона минимального срока, на который выдается статус международных ТОР и установить для резидентов международной ТОР сроком на 15 лет ставку налога на прибыль организаций 0% (в части, зачисляемой в федеральный бюджет), предоставить субъектам РФ полномочия снижать до 0% на срок до 15 лет ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации. Предлагается установить сроком на 10 лет ставку 0% по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по акциям (долям), выплачиваемым резидентами международной ТОР. "Рассмотреть вопрос о предоставлении иностранным работникам, привлекаемым резидентами международной ТОР для реализации инвестиционных специалистов. При этом высококвалифицированным специалистам предусмотреть: получение многократной рабочей визы на срок до 3 лет; получение вида на жительство в Российской Федерации (работнику и членам его семьи) на срок действия разрешения на работу; получение разрешение на работу без учета квот; в отношении выплат таким работникам работодателем не уплачивать страховые взносы", - сказано в документе. Более того, предлагается рассмотреть вопрос об установлении нулевой налоговой ставки по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых на весь срок их добычи в рамках преференциальных режимов. "Проработать изменения в законодательство Российской Федерации в части снятия избыточных ограничений на получение статуса участника преференциального режима на Курильских островах Российской Федерации", - добавляется в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, мтор