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В ГД призвали рассмотреть создание МТОР в отношении крупных инвестпроектов
В ГД призвали рассмотреть создание МТОР в отношении крупных инвестпроектов - 08.10.2024, ПРАЙМ
В ГД призвали рассмотреть создание МТОР в отношении крупных инвестпроектов
Комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос создания международных ТОР (МТОР) в отношении особо крупных... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:45+0300
2024-10-08T12:45+0300
2024-10-08T12:45+0300
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос создания международных ТОР (МТОР) в отношении особо крупных инвестиционных проектов, реализуемых с партнерами из дружественных стран, и проработать изменения в законодательство по снятию избыточных ограничений на получение статуса участника преференциального режима на Курильских островах РФ. "Правительству Российской Федерации… Рассмотреть вопрос о возможности создания международных ТОР в отношении особо крупных инвестиционных проектов (с объемом капитальных вложений не менее 5 миллиардов рублей), реализуемых совместно с партнерами из дружественных стран и находящихся в стадии исполнения", - сказано в проекте рекомендаций участников "круглого стола" о совершенствовании правовых режимов опережающего развития дальневосточных территорий (есть в распоряжении РИА Новости). Также правительству предлагается ускорить подготовку и внесение в Госдуму поправок к проекту федерального закона об установлении правовых основ создания международной территории опережающего развития, исходя из создания на международных ТОР наиболее привлекательных условий ведения бизнеса, с учетом долгосрочной стабилизационной оговорки, определенной уровнем налоговой нагрузки, уровнем платежей за ресурсы и регулированием. Участники круглого стола предлагают правительству рассмотреть вопрос о закреплении на уровне закона минимального срока, на который выдается статус международных ТОР и установить для резидентов международной ТОР сроком на 15 лет ставку налога на прибыль организаций 0% (в части, зачисляемой в федеральный бюджет), предоставить субъектам РФ полномочия снижать до 0% на срок до 15 лет ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации. Предлагается установить сроком на 10 лет ставку 0% по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по акциям (долям), выплачиваемым резидентами международной ТОР. "Рассмотреть вопрос о предоставлении иностранным работникам, привлекаемым резидентами международной ТОР для реализации инвестиционных специалистов. При этом высококвалифицированным специалистам предусмотреть: получение многократной рабочей визы на срок до 3 лет; получение вида на жительство в Российской Федерации (работнику и членам его семьи) на срок действия разрешения на работу; получение разрешение на работу без учета квот; в отношении выплат таким работникам работодателем не уплачивать страховые взносы", - сказано в документе. Более того, предлагается рассмотреть вопрос об установлении нулевой налоговой ставки по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых на весь срок их добычи в рамках преференциальных режимов. "Проработать изменения в законодательство Российской Федерации в части снятия избыточных ограничений на получение статуса участника преференциального режима на Курильских островах Российской Федерации", - добавляется в документе.
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россия, госдума, мтор
Экономика, РОССИЯ, Госдума, МТОР
В ГД призвали рассмотреть создание МТОР в отношении крупных инвестпроектов
В ГД рекомендовали рассмотреть создание МТОР в отношении крупных инвестпроектов
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос создания международных ТОР (МТОР) в отношении особо крупных инвестиционных проектов, реализуемых с партнерами из дружественных стран, и проработать изменения в законодательство по снятию избыточных ограничений на получение статуса участника преференциального режима на Курильских островах РФ.
"Правительству Российской Федерации… Рассмотреть вопрос о возможности создания международных ТОР в отношении особо крупных инвестиционных проектов (с объемом капитальных вложений не менее 5 миллиардов рублей), реализуемых совместно с партнерами из дружественных стран и находящихся в стадии исполнения", - сказано в проекте рекомендаций участников "круглого стола" о совершенствовании правовых режимов опережающего развития дальневосточных территорий (есть в распоряжении РИА Новости).
Также правительству предлагается ускорить подготовку и внесение в Госдуму поправок к проекту федерального закона об установлении правовых основ создания международной территории опережающего развития, исходя из создания на международных ТОР наиболее привлекательных условий ведения бизнеса, с учетом долгосрочной стабилизационной оговорки, определенной уровнем налоговой нагрузки, уровнем платежей за ресурсы и регулированием.
Участники круглого стола предлагают правительству рассмотреть вопрос о закреплении на уровне закона минимального срока, на который выдается статус международных ТОР и установить для резидентов международной ТОР сроком на 15 лет ставку налога на прибыль организаций 0% (в части, зачисляемой в федеральный бюджет), предоставить субъектам РФ полномочия снижать до 0% на срок до 15 лет ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации. Предлагается установить сроком на 10 лет ставку 0% по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по акциям (долям), выплачиваемым резидентами международной ТОР.
"Рассмотреть вопрос о предоставлении иностранным работникам, привлекаемым резидентами международной ТОР для реализации инвестиционных специалистов. При этом высококвалифицированным специалистам предусмотреть: получение многократной рабочей визы на срок до 3 лет; получение вида на жительство в Российской Федерации (работнику и членам его семьи) на срок действия разрешения на работу; получение разрешение на работу без учета квот; в отношении выплат таким работникам работодателем не уплачивать страховые взносы", - сказано в документе.
Более того, предлагается рассмотреть вопрос об установлении нулевой налоговой ставки по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых на весь срок их добычи в рамках преференциальных режимов.
"Проработать изменения в законодательство Российской Федерации в части снятия избыточных ограничений на получение статуса участника преференциального режима на Курильских островах Российской Федерации", - добавляется в документе.