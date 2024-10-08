Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил отсрочить уплату ряда налогов для АПК на Белгородчине - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20241008/nalogi-852066764.html
Минфин предложил отсрочить уплату ряда налогов для АПК на Белгородчине
Минфин предложил отсрочить уплату ряда налогов для АПК на Белгородчине - 08.10.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил отсрочить уплату ряда налогов для АПК на Белгородчине
Минфин РФ предложил для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области на год отсрочить уплату некоторых налогов, сроки уплаты которых наступают в... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T21:32+0300
2024-10-08T21:33+0300
налоги
минфин
апк
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_cdc4a709b084993d88ed882dd3d66a5e.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области на год отсрочить уплату некоторых налогов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, ‎с последующей их рассрочкой, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта постановления правительства РФ. "Проект постановления правительства Российской Федерации ‎"О внесении изменений в постановление правительства... от 18 февраля 2023 года № 259" разработан ‎с учётом правоприменительной практики, выявившей необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства ‎в сфере агропромышленного комплекса Белгородской области, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, прилегающей к зоне проведения специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к документу. "Проект постановления предусматривает предоставление указанным лицам права на отсрочку на 1 год сроков уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, налогов, подлежащих уплате (перечислению) налоговым агентом), авансовых платежей по таким налогам, страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, ‎с последующей рассрочкой их уплаты (за исключением сумм налога на профессиональный доход, сумм налога, уплачиваемого в связи ‎с применением автоматизированной упрощенной системы налогообложения) в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом "е" пункта 1 Постановления № 259", - отмечается в записке. Указывается, что проект постановления позволит высвободить оборотные средства в целях преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе, прилегающем к зоне проведения специальной военной операции.
https://1prime.ru/20240905/biznes-851371037.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_8ada7407f662268f58b212a6e920b964.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин, апк, белгородская область
Налоги, Минфин, АПК, Белгородская область
21:32 08.10.2024 (обновлено: 21:33 08.10.2024)
 
Минфин предложил отсрочить уплату ряда налогов для АПК на Белгородчине

Минфин предложил отсрочить уплату ряда налогов для АПК в Белгородской области

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы.
Уборка урожая пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области на год отсрочить уплату некоторых налогов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, ‎с последующей их рассрочкой, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта постановления правительства РФ.
"Проект постановления правительства Российской Федерации ‎"О внесении изменений в постановление правительства... от 18 февраля 2023 года № 259" разработан ‎с учётом правоприменительной практики, выявившей необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства ‎в сфере агропромышленного комплекса Белгородской области, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, прилегающей к зоне проведения специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к документу.
"Проект постановления предусматривает предоставление указанным лицам права на отсрочку на 1 год сроков уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, налогов, подлежащих уплате (перечислению) налоговым агентом), авансовых платежей по таким налогам, страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году, ‎с последующей рассрочкой их уплаты (за исключением сумм налога на профессиональный доход, сумм налога, уплачиваемого в связи ‎с применением автоматизированной упрощенной системы налогообложения) в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом "е" пункта 1 Постановления № 259", - отмечается в записке.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
ВТБ расширил программу поддержки бизнеса Белгородской и Курской областей
5 сентября, 17:44
Указывается, что проект постановления позволит высвободить оборотные средства в целях преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе, прилегающем к зоне проведения специальной военной операции.
 
НалогиМинфинАПКБелгородская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала