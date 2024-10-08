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В МИД рассказали, к чему привело расширение НАТО - 08.10.2024, ПРАЙМ
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В МИД рассказали, к чему привело расширение НАТО
В МИД рассказали, к чему привело расширение НАТО - 08.10.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали, к чему привело расширение НАТО
Если бы не стремление Североатлантического альянса к расширению, то текущая ситуация в сфере безопасности была бы другой. Об этом рассказал заместитель... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T08:53+0300
2024-10-08T09:02+0300
россия
нато
мид
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Если бы не стремление Североатлантического альянса к расширению, то текущая ситуация в сфере безопасности была бы другой. Об этом рассказал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко."Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление Североатлантического альянса любой ценой затянуть в свои ряды как можно больше государств", - сказал он. Замглавы МИД уточнил, что если бы НАТО, как и обещала, остановилась на границе Одер-Нейсе, то единственной зоной соприкосновения России и блока была бы граница в районе Киркенеса (Норвегия).Более того, как подчеркнул Грушко, на данный момент в НАТО активно отрабатывают варианты боевых действий против России, однако, по его словам, в российском военном планировании учитываются любые варианты развития событий.
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россия, нато, мид
РОССИЯ, НАТО, МИД
08:53 08.10.2024 (обновлено: 09:02 08.10.2024)
 
В МИД рассказали, к чему привело расширение НАТО

МИД: без расширения НАТО ситуация в сфере безопасности была бы другой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Если бы не стремление Североатлантического альянса к расширению, то текущая ситуация в сфере безопасности была бы другой. Об этом рассказал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.
"Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление Североатлантического альянса любой ценой затянуть в свои ряды как можно больше государств", - сказал он.
Замглавы МИД уточнил, что если бы НАТО, как и обещала, остановилась на границе Одер-Нейсе, то единственной зоной соприкосновения России и блока была бы граница в районе Киркенеса (Норвегия).
Более того, как подчеркнул Грушко, на данный момент в НАТО активно отрабатывают варианты боевых действий против России, однако, по его словам, в российском военном планировании учитываются любые варианты развития событий.
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