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Финляндия будет командовать миссией НАТО в Ираке

Финляндия будет командовать миссией НАТО в Ираке - 08.10.2024, ПРАЙМ

Финляндия будет командовать миссией НАТО в Ираке

Финляндия примет командование миссией НАТО в Ираке в 2026 году, заменяя Нидерланды, которые в настоящее время возглавляют миссию. Об этом говорится в материале... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T17:40+0300

2024-10-08T17:40+0300

2024-10-08T17:40+0300

финляндия

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Финляндия примет командование миссией НАТО в Ираке в 2026 году, заменяя Нидерланды, которые в настоящее время возглавляют миссию. Об этом говорится в материале издания Ilta-Sanomat."По информации Ilta-Sanomat, Финляндия возьмет на себя руководство миссией НАТО в Ираке в 2026 году", - сказано в публикации.Отмечается, что Франция будет занимать эту должность в 2025 году, а затем передаст ее Финляндии. Ранее командование миссией в Ираке осуществляли Испания, Италия, Дания и Канада. Миссия НАТО в Ираке, запущенная в 2018 году, осуществляет обучение иракских сил безопасности по указанию правительства Ирака в Багдаде.Миссия также помогает подготовке будущих иракских сил безопасности в учебных заведениях Багдада. При этом военные НАТО не принимают участия в боевых операциях с иракскими силами. В феврале 2021 года было объявлено о расширении тренировочной миссии НАТО в Ираке, планируется постепенное увеличение контингента с 500 до 4000 человек.

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финляндия, нато, ирак