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Эксперт рассказал о минусах покупки жилья для сдачи его в аренду

Эксперт рассказал о минусах покупки жилья для сдачи его в аренду - 08.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о минусах покупки жилья для сдачи его в аренду

В России, несмотря на цены, продолжает расти спрос на аренду недвижимости, на этом фоне больше россиян стали покупать квартиры для сдачи их в аренду. О плюсах и | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T10:47+0300

2024-10-08T10:47+0300

2024-10-08T11:13+0300

россия

рынок недвижимости

ипотека

аренда жилья

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. В России, несмотря на цены, продолжает расти спрос на аренду недвижимости, на этом фоне больше россиян стали покупать квартиры для сдачи их в аренду. О плюсах и минусах этого рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с изданием "Газета.Ru".Так, эксперт упомянул, что что средняя стоимость аренды квартиры в Москве прибавила 33 процента за год и составила 88,6 тысячи рублей. Что касается Санкт-Петербурга, то удорожание арендованного жилья составило 35 процентов, до 43,7 тысячи рублей. В других регионах страны средняя цена аренды составляет 37,9 тысячи рублей (+18%).Рост стоимости аренды, по словам Щербаченко, и является главным плюсом покупки квартир ради сдачи их в аренду. Тем не менее, у этого есть и минусы, среди которых эксперт упоминает высокий порог входа в ипотеку, невозможность быстро продать квартиру, а также необходимость дополнительных вложений в ремонт и поиск арендаторов.

https://1prime.ru/20241007/ipoteka-852027735.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости, ипотека, аренда жилья