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Новак поручил обеспечить регулярность продаж топлива на бирже
Новак поручил обеспечить регулярность продаж топлива на бирже - 08.10.2024, ПРАЙМ
Новак поручил обеспечить регулярность продаж топлива на бирже
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил обеспечить регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на бирже, а также своевременные сроки его... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T14:13+0300
2024-10-08T14:13+0300
2024-10-08T14:13+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил обеспечить регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на бирже, а также своевременные сроки его доставки, следует из сообщения кабмина. Ранее во вторник Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также своевременные сроки его доставки покупателям, в том числе по железной дороге", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.
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россия, топливо
Энергетика, РОССИЯ, топливо
Новак поручил обеспечить регулярность продаж топлива на бирже
Новак поручил обеспечить регулярность и равномерность продаж топлива на бирже
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил обеспечить регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на бирже, а также своевременные сроки его доставки, следует из сообщения кабмина.
Ранее во вторник Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"Поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также своевременные сроки его доставки покупателям, в том числе по железной дороге", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.