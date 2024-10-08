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Новак поручил обеспечить регулярность продаж топлива на бирже

Новак поручил обеспечить регулярность продаж топлива на бирже - 08.10.2024, ПРАЙМ

Новак поручил обеспечить регулярность продаж топлива на бирже

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил обеспечить регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на бирже, а также своевременные сроки его... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T14:13+0300

2024-10-08T14:13+0300

2024-10-08T14:13+0300

энергетика

россия

топливо

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил обеспечить регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на бирже, а также своевременные сроки его доставки, следует из сообщения кабмина. Ранее во вторник Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также своевременные сроки его доставки покупателям, в том числе по железной дороге", - говорится в официальном Telegram-канале правительства.

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россия, топливо