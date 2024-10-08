https://1prime.ru/20241008/novostroyki-852041301.html
В крупных городах новостройки подорожали на 2%
В крупных городах новостройки подорожали на 2% - 08.10.2024, ПРАЙМ
В крупных городах новостройки подорожали на 2%
Жилье в новостройках в крупных городах России подорожало в третьем квартале почти на 2% - в среднем до 137,4 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T05:29+0300
2024-10-08T05:29+0300
2024-10-08T05:29+0300
недвижимость
жилье
новостройки
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Жилье в новостройках в крупных городах России подорожало в третьем квартале почти на 2% - в среднем до 137,4 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире квартир". По данным компании, за три месяца новостройки подорожали в 52 городах из 70 исследованных. Самый сильный прирост средней стоимости квадратного метра произошел в Чите (+13%), Улан-Удэ (+12%), Оренбурге (+10%), Иванове (+6%) и Воронеже (+5%). Заметнее всего цены на первичное жилье упали в Махачкале (–20%), Нижнем Тагиле (–15%), Череповце (–11%), Грозном (–10%) и Магнитогорске (–6%). В Москве цена "квадрата", по данным компании, увеличилась за квартал на 4%, в Московской области – на 1%, в Санкт-Петербурге – на 2%. "Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость", - объяснил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. С начала года, по подсчетам компании, новостройки в крупных города в среднем подорожали на 8%, в Москве прирост составил 12%, в Петербурге - почти 5%.
https://1prime.ru/20240728/novostroyki-850491199.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, новостройки
Недвижимость, жилье, новостройки
В крупных городах новостройки подорожали на 2%
"Мир квартир": новостройки в крупных городах подорожали на 2%
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Жилье в новостройках в крупных городах России подорожало в третьем квартале почти на 2% - в среднем до 137,4 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире квартир".
По данным компании, за три месяца новостройки подорожали в 52 городах из 70 исследованных. Самый сильный прирост средней стоимости квадратного метра произошел в Чите (+13%), Улан-Удэ (+12%), Оренбурге (+10%), Иванове (+6%) и Воронеже (+5%).
Заметнее всего цены на первичное жилье упали в Махачкале (–20%), Нижнем Тагиле (–15%), Череповце (–11%), Грозном (–10%) и Магнитогорске (–6%).
Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ
В Москве цена "квадрата", по данным компании, увеличилась за квартал на 4%, в Московской области – на 1%, в Санкт-Петербурге – на 2%.
"Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость", - объяснил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
С начала года, по подсчетам компании, новостройки в крупных города в среднем подорожали на 8%, в Москве прирост составил 12%, в Петербурге - почти 5%.