https://1prime.ru/20241008/novostroyki-852041301.html

В крупных городах новостройки подорожали на 2%

В крупных городах новостройки подорожали на 2% - 08.10.2024, ПРАЙМ

В крупных городах новостройки подорожали на 2%

Жилье в новостройках в крупных городах России подорожало в третьем квартале почти на 2% - в среднем до 137,4 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T05:29+0300

2024-10-08T05:29+0300

2024-10-08T05:29+0300

недвижимость

жилье

новостройки

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Жилье в новостройках в крупных городах России подорожало в третьем квартале почти на 2% - в среднем до 137,4 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире квартир". По данным компании, за три месяца новостройки подорожали в 52 городах из 70 исследованных. Самый сильный прирост средней стоимости квадратного метра произошел в Чите (+13%), Улан-Удэ (+12%), Оренбурге (+10%), Иванове (+6%) и Воронеже (+5%). Заметнее всего цены на первичное жилье упали в Махачкале (–20%), Нижнем Тагиле (–15%), Череповце (–11%), Грозном (–10%) и Магнитогорске (–6%). В Москве цена "квадрата", по данным компании, увеличилась за квартал на 4%, в Московской области – на 1%, в Санкт-Петербурге – на 2%. "Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость", - объяснил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. С начала года, по подсчетам компании, новостройки в крупных города в среднем подорожали на 8%, в Москве прирост составил 12%, в Петербурге - почти 5%.

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жилье, новостройки