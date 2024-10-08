Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В крупных городах новостройки подорожали на 2% - 08.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20241008/novostroyki-852041301.html
В крупных городах новостройки подорожали на 2%
В крупных городах новостройки подорожали на 2% - 08.10.2024, ПРАЙМ
В крупных городах новостройки подорожали на 2%
Жилье в новостройках в крупных городах России подорожало в третьем квартале почти на 2% - в среднем до 137,4 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T05:29+0300
2024-10-08T05:29+0300
недвижимость
жилье
новостройки
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Жилье в новостройках в крупных городах России подорожало в третьем квартале почти на 2% - в среднем до 137,4 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире квартир". По данным компании, за три месяца новостройки подорожали в 52 городах из 70 исследованных. Самый сильный прирост средней стоимости квадратного метра произошел в Чите (+13%), Улан-Удэ (+12%), Оренбурге (+10%), Иванове (+6%) и Воронеже (+5%). Заметнее всего цены на первичное жилье упали в Махачкале (–20%), Нижнем Тагиле (–15%), Череповце (–11%), Грозном (–10%) и Магнитогорске (–6%). В Москве цена "квадрата", по данным компании, увеличилась за квартал на 4%, в Московской области – на 1%, в Санкт-Петербурге – на 2%. "Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость", - объяснил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. С начала года, по подсчетам компании, новостройки в крупных города в среднем подорожали на 8%, в Москве прирост составил 12%, в Петербурге - почти 5%.
https://1prime.ru/20240728/novostroyki-850491199.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
жилье, новостройки
Недвижимость, жилье, новостройки
05:29 08.10.2024
 
В крупных городах новостройки подорожали на 2%

"Мир квартир": новостройки в крупных городах подорожали на 2%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Жилье в новостройках в крупных городах России подорожало в третьем квартале почти на 2% - в среднем до 137,4 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире квартир".
По данным компании, за три месяца новостройки подорожали в 52 городах из 70 исследованных. Самый сильный прирост средней стоимости квадратного метра произошел в Чите (+13%), Улан-Удэ (+12%), Оренбурге (+10%), Иванове (+6%) и Воронеже (+5%).
Заметнее всего цены на первичное жилье упали в Махачкале (–20%), Нижнем Тагиле (–15%), Череповце (–11%), Грозном (–10%) и Магнитогорске (–6%).
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
Спрос на квартиры в новостройках в РФ ожидаемо начал падать, пишет СМИ
28 июля, 16:37
В Москве цена "квадрата", по данным компании, увеличилась за квартал на 4%, в Московской области – на 1%, в Санкт-Петербурге – на 2%.
"Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость", - объяснил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
С начала года, по подсчетам компании, новостройки в крупных города в среднем подорожали на 8%, в Москве прирост составил 12%, в Петербурге - почти 5%.
 
Недвижимостьжильеновостройки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала