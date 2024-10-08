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"Новотранс" выпустил на сеть первые вагоны собственного производства

"Новотранс" выпустил на сеть первые вагоны собственного производства - 08.10.2024, ПРАЙМ

"Новотранс" выпустил на сеть первые вагоны собственного производства

Холдинговая компания "Новотранс" в сентябре 2024 года ввела в эксплуатацию 66 люковых полувагонов модели 12-6774 собственного производства, построенных на... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T14:21+0300

2024-10-08T14:21+0300

2024-10-08T14:22+0300

россия

новотранс

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Холдинговая компания "Новотранс" в сентябре 2024 года ввела в эксплуатацию 66 люковых полувагонов модели 12-6774 собственного производства, построенных на Бийском вагоностроительном заводе, сообщает компания. "Новотранс" выпустил на сеть первые вагоны собственного производства. Группа компаний "Новотранс" в сентябре 2024 года ввела в эксплуатацию 66 люковых полувагонов модели 12-6774, построенных на Бийском вагоностроительном заводе", - говорится в сообщении. В компании рассказали, что в сентябре 2024 года состоялась отгрузка антрацита в вагоны новой постройки серийного производства Бийского вагоностроительного завода "Новотранс". Первые 32 вагона были направлены под погрузку на станции Евсино и Линево Западно-Сибирской железной дороги, уточнили там. "Новотранс" отметил, что 24 и 25 сентября состоялась первая в рабочем цикле новых вагонов погрузка. Полувагоны были погружены антрацитом назначением на станции Мурманск и Лужская Октябрьской железной дороги, добавил он. "Новое, уже серийное производство вагонов на Бийском вагоностроительном заводе "Новотранс" направлено на компенсацию вагонами новой постройки выбывших из оперирования полувагонов группы компаний "Новотранс". Первая погрузка введенных в эксплуатацию новых грузовых полувагонов - важнейший этап в практической реализации стратегии по обновлению парка вагонов. Это результат крупного инвестиционного проекта развития собственного вагоностроительного производства", - приводятся в сообщении слова президента группы Константина Гончарова.

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