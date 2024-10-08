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Вернуть призыв. В США хотят радикально решить вопрос нехватки солдат - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Вернуть призыв. В США хотят радикально решить вопрос нехватки солдат
Вернуть призыв. В США хотят радикально решить вопрос нехватки солдат - 08.10.2024, ПРАЙМ
Вернуть призыв. В США хотят радикально решить вопрос нехватки солдат
США вынуждены будут вернуть призыв в армию из-за нехватки солдат, пишет The American Conservative. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:31+0300
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сша
армия
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. США вынуждены будут вернуть призыв в армию из-за нехватки солдат, пишет The American Conservative.Американские политики продолжают вовлекать страну в конфликты, истощая военные ресурсы. Военный конфликт на Украине истощил арсеналы США и снабдил Россию опытом поражения американских систем вооружения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПоддержка Израиля также истощила военные резервы США. В Восточной Азии не осталось американских авианосцев из-за переброски ресурсов.В американской армии уже несколько лет наблюдается недобор, особенно среди кадровых военных. США не могут укомплектовать флот, несмотря на планы по его расширению. Пентагон уже выпускает доклады о нехватке квалифицированной рабочей силы.Конфликт на Украине показал потенциал для полномасштабной промышленной войны. Как отмечается, Россия призвала 300 тысяч резервистов, что свидетельствует о необходимости мобилизации.В США предлагают восстановить призыв, чтобы восполнить потери в случае конфликта. В 2024 году Центр новой американской безопасности опубликовал доклад с предложениями по пересмотру системы призыва. Вместе с тем, признается, что возвращение призыва может быть непопулярным, но это необходимо для продолжения попыток управлять миром.По словам автора, США не сталкиваются с угрозами, требующими мобилизации, кроме тех, что создают сами. Но возобновление призыва неизбежно, если внешнеполитическая элита хочет удержать мировое положение США."Нам грозит надвигающаяся военная катастрофа и потенциальные войны на нескольких фронтах, поскольку региональные державы стремятся свести счеты, воспользовавшись слабостью США", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, армия
США, армия
12:31 08.10.2024
 
Вернуть призыв. В США хотят радикально решить вопрос нехватки солдат

TAC: США будут вынуждены вернуть призыв из-за нехватки новобранцев

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. США вынуждены будут вернуть призыв в армию из-за нехватки солдат, пишет The American Conservative.
Американские политики продолжают вовлекать страну в конфликты, истощая военные ресурсы. Военный конфликт на Украине истощил арсеналы США и снабдил Россию опытом поражения американских систем вооружения.
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Поддержка Израиля также истощила военные резервы США. В Восточной Азии не осталось американских авианосцев из-за переброски ресурсов.
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
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В американской армии уже несколько лет наблюдается недобор, особенно среди кадровых военных. США не могут укомплектовать флот, несмотря на планы по его расширению. Пентагон уже выпускает доклады о нехватке квалифицированной рабочей силы.
Конфликт на Украине показал потенциал для полномасштабной промышленной войны. Как отмечается, Россия призвала 300 тысяч резервистов, что свидетельствует о необходимости мобилизации.
В США предлагают восстановить призыв, чтобы восполнить потери в случае конфликта. В 2024 году Центр новой американской безопасности опубликовал доклад с предложениями по пересмотру системы призыва. Вместе с тем, признается, что возвращение призыва может быть непопулярным, но это необходимо для продолжения попыток управлять миром.
По словам автора, США не сталкиваются с угрозами, требующими мобилизации, кроме тех, что создают сами. Но возобновление призыва неизбежно, если внешнеполитическая элита хочет удержать мировое положение США.
"Нам грозит надвигающаяся военная катастрофа и потенциальные войны на нескольких фронтах, поскольку региональные державы стремятся свести счеты, воспользовавшись слабостью США", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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