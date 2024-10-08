https://1prime.ru/20241008/propaganda-852042522.html

На Западе задумались, почему "российская пропаганда" побеждает

На Западе задумались, почему "российская пропаганда" побеждает - 08.10.2024, ПРАЙМ

На Западе задумались, почему "российская пропаганда" побеждает

Западные СМИ утверждают, что "российская пропаганда" побеждает, но это не пропаганда, а русское воспитание, которое основано на любви к родине и патриотизме,... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T09:02+0300

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2024-10-08T09:02+0300

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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Западные СМИ утверждают, что "российская пропаганда" побеждает, но это не пропаганда, а русское воспитание, которое основано на любви к родине и патриотизме, пишет словацкое издание Hlavný dennik..Раньше в школах детям объясняли важность мира и свободы. Воспитание не касалось гендерной принадлежности и мобильных телефонов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает автор, западные СМИ используют термин "пропаганда" для обозначения всего, что противоречит их идеологии. Антироссийские активисты получают дотации от государства, от которого якобы спасают.Как отмечается в публикации, современное общество живет идеологией больше, чем до 1989 года. Европейские государства превращаются в плательщиков милитаристских фантазий.Власть и деньги стали важнее родины и мира, подчеркивает автор. В этих условиях борьба за власть и деньги называется "спасением демократии".В итоге российская пропаганда" побеждает там, где люди помнят о патриотизме и мире, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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