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На Западе задумались, почему "российская пропаганда" побеждает
На Западе задумались, почему "российская пропаганда" побеждает - 08.10.2024, ПРАЙМ
На Западе задумались, почему "российская пропаганда" побеждает
Западные СМИ утверждают, что "российская пропаганда" побеждает, но это не пропаганда, а русское воспитание, которое основано на любви к родине и патриотизме,... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T09:02+0300
2024-10-08T09:02+0300
2024-10-08T09:02+0300
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Западные СМИ утверждают, что "российская пропаганда" побеждает, но это не пропаганда, а русское воспитание, которое основано на любви к родине и патриотизме, пишет словацкое издание Hlavný dennik..Раньше в школах детям объясняли важность мира и свободы. Воспитание не касалось гендерной принадлежности и мобильных телефонов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает автор, западные СМИ используют термин "пропаганда" для обозначения всего, что противоречит их идеологии. Антироссийские активисты получают дотации от государства, от которого якобы спасают.Как отмечается в публикации, современное общество живет идеологией больше, чем до 1989 года. Европейские государства превращаются в плательщиков милитаристских фантазий.Власть и деньги стали важнее родины и мира, подчеркивает автор. В этих условиях борьба за власть и деньги называется "спасением демократии".В итоге российская пропаганда" побеждает там, где люди помнят о патриотизме и мире, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, запад, ес, сми
На Западе задумались, почему "российская пропаганда" побеждает
HD: СМИ Запада называют патриотизм и любовь к родине "российской пропагандой"
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ.
Западные СМИ утверждают, что "российская пропаганда" побеждает, но это не пропаганда, а русское воспитание, которое основано на любви к родине и патриотизме, пишет словацкое издание Hlavný dennik
..
Раньше в школах детям объясняли важность мира и свободы. Воспитание не касалось гендерной принадлежности и мобильных телефонов.
Как отмечает автор, западные СМИ используют термин "пропаганда" для обозначения всего, что противоречит их идеологии. Антироссийские активисты получают дотации от государства, от которого якобы спасают.
Консерваторы обвинили в покушении на Трампа пропаганду "леваков"
Как отмечается в публикации, современное общество живет идеологией больше, чем до 1989 года. Европейские государства превращаются в плательщиков милитаристских фантазий.
Власть и деньги стали важнее родины и мира, подчеркивает автор. В этих условиях борьба за власть и деньги называется "спасением демократии".
В итоге российская пропаганда" побеждает там, где люди помнят о патриотизме и мире, делает вывод автор.