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ПСБ запустил новый механизм расчетов по международным контрактам бизнеса РФ - 08.10.2024, ПРАЙМ
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ПСБ запустил новый механизм расчетов по международным контрактам бизнеса РФ
ПСБ запустил новый механизм расчетов по международным контрактам бизнеса РФ - 08.10.2024, ПРАЙМ
ПСБ запустил новый механизм расчетов по международным контрактам бизнеса РФ
ПСБ запустил принципиально новую инфраструктуру для трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны, сообщили в... | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T13:07+0300
2024-10-08T13:07+0300
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. ПСБ запустил принципиально новую инфраструктуру для трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны, сообщили в банке.Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых операций российского бизнеса, своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по контрактам.Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7. "Для реализации проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны", – сказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.Разработанный ПСБ механизм станет принципиально важным для развития внешней торговли, стимулирования отечественной промышленности и потребительского рынка, добавил он.
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псб, торговля, мировая торговля
ПСБ, торговля, мировая торговля
13:07 08.10.2024
 

ПСБ запустил новый механизм расчетов по международным контрактам бизнеса РФ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПАО "Промсвязьбанк"
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. ПСБ запустил принципиально новую инфраструктуру для трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны, сообщили в банке.
Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых операций российского бизнеса, своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по контрактам.
Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.
Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7. "Для реализации проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны", – сказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Разработанный ПСБ механизм станет принципиально важным для развития внешней торговли, стимулирования отечественной промышленности и потребительского рынка, добавил он.
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