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ПСБ запустил новый механизм расчетов по международным контрактам бизнеса РФ

ПСБ запустил новый механизм расчетов по международным контрактам бизнеса РФ - 08.10.2024, ПРАЙМ

ПСБ запустил новый механизм расчетов по международным контрактам бизнеса РФ

ПСБ запустил принципиально новую инфраструктуру для трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны, сообщили в... | 08.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-08T13:07+0300

2024-10-08T13:07+0300

2024-10-08T13:07+0300

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. ПСБ запустил принципиально новую инфраструктуру для трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны, сообщили в банке.Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых операций российского бизнеса, своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по контрактам.Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7. "Для реализации проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны", – сказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.Разработанный ПСБ механизм станет принципиально важным для развития внешней торговли, стимулирования отечественной промышленности и потребительского рынка, добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

псб, торговля, мировая торговля