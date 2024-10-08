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Путин назвал перспективными совместные проекты России и Азербайджана - 08.10.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал перспективными совместные проекты России и Азербайджана
Путин назвал перспективными совместные проекты России и Азербайджана - 08.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал перспективными совместные проекты России и Азербайджана
Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым назвал совместные проекты России и Азербайджана перспективными. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:37+0300
2024-10-08T12:37+0300
политика
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым назвал совместные проекты России и Азербайджана перспективными. "Много хороших интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Все проекты как двусторонние, так и односторонние перспективные, реальные и живые", - отметил глава государства.Российский лидер также добавил, что пригласил азербайджанского коллегу принять участие в саммите БРИКС в Казани. Встреча прошла на полях саммита СНГ, и главной темой переговоров стал вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также была запланирована отдельная встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются позитивно и указал на значительный объем товарооборота, а также на прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Политика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Владимир Путин, Ильхам Алиев
12:37 08.10.2024
 
Путин назвал перспективными совместные проекты России и Азербайджана

Путин о совместных проектах России и Азербайджана: они все реальные и живые

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
© POOL
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым назвал совместные проекты России и Азербайджана перспективными.
"Много хороших интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Все проекты как двусторонние, так и односторонние перспективные, реальные и живые", - отметил глава государства.
Российский лидер также добавил, что пригласил азербайджанского коллегу принять участие в саммите БРИКС в Казани.
Встреча прошла на полях саммита СНГ, и главной темой переговоров стал вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также была запланирована отдельная встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются позитивно и указал на значительный объем товарооборота, а также на прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.
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