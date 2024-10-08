https://1prime.ru/20241008/putin-852049580.html
Путин назвал перспективными совместные проекты России и Азербайджана
Путин назвал перспективными совместные проекты России и Азербайджана - 08.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал перспективными совместные проекты России и Азербайджана
Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым назвал совместные проекты России и Азербайджана перспективными. | 08.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-08T12:37+0300
2024-10-08T12:37+0300
2024-10-08T12:37+0300
политика
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852049431_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_020dfbd810ad2883c670afee0fe6f02f.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым назвал совместные проекты России и Азербайджана перспективными. "Много хороших интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Все проекты как двусторонние, так и односторонние перспективные, реальные и живые", - отметил глава государства.Российский лидер также добавил, что пригласил азербайджанского коллегу принять участие в саммите БРИКС в Казани. Встреча прошла на полях саммита СНГ, и главной темой переговоров стал вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также была запланирована отдельная встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются позитивно и указал на значительный объем товарооборота, а также на прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.
https://1prime.ru/20240819/torgovlya-850981663.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852049431_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_13b51a80a12a25c430b345fe04c1d2ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Политика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин назвал перспективными совместные проекты России и Азербайджана
Путин о совместных проектах России и Азербайджана: они все реальные и живые
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым назвал совместные проекты России и Азербайджана перспективными.
"Много хороших интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Все проекты как двусторонние, так и односторонние перспективные, реальные и живые", - отметил глава государства.
Российский лидер также добавил, что пригласил азербайджанского коллегу принять участие в саммите БРИКС в Казани.
Встреча прошла на полях саммита СНГ, и главной темой переговоров стал вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также была запланирована отдельная встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются позитивно и указал на значительный объем товарооборота, а также на прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.
Путин и Алиев высоко оценили уровень сотрудничества России и Азербайджана